Ректор «Военмеха» объяснил, почему российское оружие такое надежное

Низкой надежностью американских шаттлов объяснил закупку мест на российских кораблях для астронавтов NASA ректор Балтийского государственного технического университета «Военмех» им. Д. Ф. Устинова, доктор технических наук, профессор, лауреат государственной премии РФ имени маршала Советского Союза Г.К. Жукова Константин Иванов на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот».

«Традиционно наши космические корабли и наше оружие были самыми надежными в мире. Тому есть глубокая причина: американцы никогда не создавали надежного оружия. У надежности есть показатель: вероятность безотказной работы — и чем он выше, тем дороже будет образец. Все американские ракеты создают по принципу дешевизны и массовости», — рассказал Иванов.

Профессор пояснил, что этот принцип касается не только космических кораблей США, но и стрелкового оружия. Показатель безотказной работы американского оружия оценивается в 0,7, в то время как российские показатели надежности ниже 0,95 не задаются, что требует большой пунктуальной работы. Недостатками в системе разработки на стадии планирования надежности Константин Иванов объяснил громкий скандал с американским самолетом F-35, который не смог совершать боевые вылеты ежедневно.

«Обеспечение надежности военной техники — очень сложная задача, которая в основном решается на стадии эскизного проекта и окончательно проверяется при испытаниях. Большую роль играет преемственность технических решений. Если изначально военной технике не была поставлена задача достигнуть высокой надежности, ее потом трудно добиться. В США не было такой масштабной программы развития вооружения под контролем государства. Это был бизнес компаний, которые минимизировали затраты. Наши конструкторские решения по обеспечению надежности были уникальны», — заявил Иванов.

Так, профессор вспомнил, что 30 лет назад братья Уткины создали боевые железнодорожные ракетные комплексы (БЖРК) — «космодромы на колесах», которые своей неуловимостью и боевой мощью наводили ужас на США. Система старта была настолько уникальна, что при запуске ракет не разрушала рельсы и вагоны, позволяя БЖРК передвигаться по стране. Создать нечто подобное американцам так и не удалось.

Ранее ФАН рассказывал, что управляемые снаряды и новые системы управления повысили точность стрельбы российских артиллерийских систем до 96%, что выше американских результатов.