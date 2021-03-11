Европейский регулятор одобрил четвертую вакцину от коронавируса

Брюссель, 11 марта. Евросоюз одобрил применение четвертой вакцины от новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в европейском регуляторе.

Европейский лекарственный регулятор – Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) вынесло решение, согласно которому препарат фармацевтического подразделения Johnson & Johnson (J&J ) одобрен к использованию. Вакцину против COVID-19 можно применять для лиц старше 18 лет. Теперь Европейской комиссии предстоит вынести окончательное решение по введению вакцины на европейский рынок.