В России отмечают День частного детектива. ФАН-ТВ

Элементарно, Ватсон! Фраза самого известного детектива, которую знает практически каждый. Когда речь идет о гениальных сыщиках, то в голове сразу возникает образ знаменитого Шерлока Холмса с его дедуктивным методом мышления.

11 марта — удачный день, чтобы вспомнить о самых известных сыщиках и узнать, как живут они в настоящие дни. Сегодня в России отмечают День детектива и частного охранника.

«Чтобы стать детективом, нужно либо проработать более трех лет в оперативных подразделениях, либо иметь высшее юридическое образование, либо закончить курсы детективные. С этими документами получить ИП и с ними явиться в дежурную палату для получения удостоверения частного детектива», — объяснил президент международной Ассоциации частных детективов Андрей Матушкин.

В профессию сегодня приходят более 100 человек, но из них остается только три. Дело в том, что в этой сфере сложно стать по-настоящему успешным детективом. Для этого нужно не только время (от 3 до 5 лет), но и клиенты, и связи. Лидером в плане организации работы детектива и возможностей являются США. В Штатах сыщик пользуется базами данных полицейских и сотрудников ФБР и даже может возбудить уголовное дело. В России пока с этим сложно.

«Наши права просто ничтожно малы. Мы имеем право осматривать помещение с согласия собственника. Представьте, нам нужно провести наблюдение за объектом, нам нужно получить его письменное согласие. Если мы его не получаем, то мы, получается, являемся нарушителями», — посетовал сыщик.

Помните самое громкое расследование Шерлока Холмса? Собака Баскервилей. Чарльз Баскервиль умирает при загадочных обстоятельствах, единственная зацепка — легенда о дьявольской собаке, преследующей семейство. Кажется, что Шерлок Холмс и доктор Ватсон столкнулись со сверхъестественным, но на деле оказалась самая обыкновенная человеческая подлость. Подобные истории бывают и в жизни.

На заре своей работы Андрей Матушкин столкнулся с интересной ситуацией, которая научила его одному: прежде, чем лезть в омут, надо проверить, что там под водой.

«Пришел ко мне клиент, по профессии врач, имел свой кабинет, ему было порядка 50 лет. Влюбился в девушку, которая младше его была на 25 лет. Любовь, начали вместе жить. Был счастлив, очнулся в психушке. Пока они вместе жили, она его подпаивала всякими травами, в том числе и лютиком. <…> Когда выписался из больницы, выяснилось, что он квартиру переписал. Стал качать права сожитель этой девушки. Крайне грустная история», — рассказал детектив.

Реальность и романтика все-таки редко идентичны. Прошло десять лет с того случая, а судится обманутый врач до сих пор.

История нашей страны сохранила на своих страницах фамилии целой плеяды блестящих сыщиков, о которых писали книги и снимали кино. Это и Иван Путилин, который первым начал пользовался талантом перевоплощения, и Феликс Дзержинский — родоначальник советской милиции, и Виктор Федоров. Последнему удалось посадить за решетку известного преступника по кличке Япончик.