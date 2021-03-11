Саратовец задушил любовницу зарядкой и сжег свой паспорт

Саратов, 11 марта. Житель Саратова жестоко расправился с сожительницей, которая критиковала его за алкоголизм. Мужчине предъявили обвинение в убийстве.

Тело с признаками удушения было обнаружено на балконе в квартире жилого дома по Заречной улице. Следователи выяснили, что убийство произошло вечером 3 марта. Женщина вернулась домой и застала возлюбленного пьяным. Она начала высказывать ему грубые претензии. Мужчина разозлился и избил сожительницу. Однако та не успокоилась и продолжила ругать дебошира.

В результате злоумышленник повалил женщину на кровать и принялся душить сначала руками, затем проводом. Когда он увидел, что любовница не дышит, оттащил ее тело на балкон, а сам отправился в бега. При этом обвиняемый сжег свои документы и забрал телефон потерпевшей, который позже продал. В настоящий момент житель Саратова находится под стражей, с ним работают следователи. Расследование уголовного дела продолжается.