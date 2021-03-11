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Ученые из Самары обнаружили способ получения энергии из шума

Ученые из Самары обнаружили способ получения энергии из шума

Самара, 11 марта. Ученые Самарского национального исследовательского университета имени академика Королева разработали установку, преобразовывающую шум в электроэнергию.

Пресс-служба Самарского университета рассказала о новейшей разработке российских ученых. Исследователи создали установку, позволяющую получать электроэнергию из шумов двигателей.

В железнодорожных локомотивах и крупных морских судах применяют различные системы для подавления создаваемых двигателями шумов. Старший преподаватель кафедры теплотехники Самарского университета Артем Шиманов считает, что можно извлечь из них пользу и получить дополнительную электроэнергию. Для этого ученые создали установку, которая представляет собой трехметровую трубку. Внутри нее расположена турбина с электрогенератором. Звуковые колебания раскручивают турбину, что и создает электроэнергию.

Исследователи уверяют, что их установка снизит нагрузку на выхлопную систему двигателей, что облегчит их вес. Уменьшение выхлопной системы на 10% в среднем снизит общий вес конструкции на десятки килограммов.

Ранее в России озвучили планы на запуск мощнейшего токамака Т-15МД. Это устройство создает магнитное поле, в котором будет протекать реакция термоядерного синтеза. Токамаки используют в области термоядерной энергетики.

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