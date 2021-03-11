Ученые из Самары обнаружили способ получения энергии из шума

Самара, 11 марта. Ученые Самарского национального исследовательского университета имени академика Королева разработали установку, преобразовывающую шум в электроэнергию.

Пресс-служба Самарского университета рассказала о новейшей разработке российских ученых. Исследователи создали установку, позволяющую получать электроэнергию из шумов двигателей.

В железнодорожных локомотивах и крупных морских судах применяют различные системы для подавления создаваемых двигателями шумов. Старший преподаватель кафедры теплотехники Самарского университета Артем Шиманов считает, что можно извлечь из них пользу и получить дополнительную электроэнергию. Для этого ученые создали установку, которая представляет собой трехметровую трубку. Внутри нее расположена турбина с электрогенератором. Звуковые колебания раскручивают турбину, что и создает электроэнергию.

Исследователи уверяют, что их установка снизит нагрузку на выхлопную систему двигателей, что облегчит их вес. Уменьшение выхлопной системы на 10% в среднем снизит общий вес конструкции на десятки килограммов.

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