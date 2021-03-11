Главу воронежского университета заподозрили в махинациях с премиями

Воронеж, 11 марта. Врио ректора Воронежского аграрного госуниверситета задержали с поличным по подозрению в присвоении более 800 тысяч рублей, сообщает пресс-служба регионального СКР.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 30, части 3 статьи 160 УК РФ в отношении 40-летнего мужчины. По данным следствия, руководитель вуза потребовал от подчиненных передать ему деньги, выплаченные им в качестве завышенных премий.

Задержание провели после проверки сотрудников ФСБ. На рабочем месте у фигуранта были проведены обыски. В ближайшее время Ленинский райсуд может рассмотреть вопрос об избрании ему меры пресечения. В настоящий момент ректор находится в изоляторе. По имеющейся информации, ему могут назначить домашний арест на время расследования.

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