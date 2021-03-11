Масленичные гуляния в Курской области сократят из-за коронавируса

Курск, 11 марта. Главный санитарный врач по Курской области Олег Климушин, увидев, что на масленичных гуляниях жители регионе не соблюдают социальную дистанцию и не носят маски, попросил властей города максимально сократить все мероприятия.

В поддержку его просьбы выступил губернатор Курской области Роман Старовойт. В связи с тем, что в регионе до сих пор остаются повышенные показатели по коронавирусу в некоторых районах, Роспотребнадзор предложил также ограничить проведения всех массовых мероприятий.

Ранее ФАН сообщал, что губернатор Курской области возмущен нарушениями масочного режима. Во многих торгово-развлекательных центрах охранники перестали требовать от посетителей надевать маски.