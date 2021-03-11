Американские археологи выяснили, что древние скифы могли заниматься земледелием

Вашингтон, 11 марта. Древние скифы могли быть не только кочевниками, но и земледельцами. К такому выводу недавно пришли американские археологи.

Раскопки на территории Украины, которые проводили специалисты, позволили сделать неожиданное открытие. Анализ изотопов найденных зубов показал, что представители скифского племени обладали навыками земледельцев.

Скифы ели зерновые культуры, значит, земледелие среди представителей этой этнической группы было развито, подчеркнули американские ученые. Раскопки позволили сделать вывод, что часть скифского племени были кочевниками, а некоторые его члены могли вести совсем иной образ жизни.

Специалисты из Томска за прошлый год провели раскопки на нескольких объектах. Как сообщалось ранее, исследователи обнаружили два уникальных объекта.