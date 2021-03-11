Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Томасу Баху

Москва, 11 марта. Президент РФ Владимир Путин поздравил руководителя Международного олимпийского комитета Томаса Баха с переизбранием. Телеграмма появилась на официальном интернет-портале Кремля.

Российский лидер отметил усилия Баха, направленные на развитие олимпийского движения. По словам Путина, результаты голосования свидетельствуют о признании вклада главы МОК в популяризацию спорта.

«Хотел бы подтвердить готовность России к продолжению конструктивного взаимодействия с МОК по всем направлениям», — говорится в телеграмме.

Президент пожелал Баху крепкого здоровья и благополучия.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Путин поздравил фристайлистку Анастасию Смирнову с золотом в парном могуле на ЧМ.