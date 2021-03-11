Рыбак из Японии вспоминает, как потерял свою семью в катастрофе на Фукусиме. ФАН-ТВ

10 лет назад в Японии произошло сильнейшее землетрясение, которое спровоцировало цунами. Погибли более 19 тысяч человек.

Десять лет назад Японию одно за другим потрясли сразу три мощных катаклизма: сильнейшее землетрясение 11 марта спровоцировало цунами, вследствие чего была разрушена японская АЭС «Фукусима». Погибли более 19 тысяч человек. Экологический урон был практически сравним с Чернобыльской аварией.

Житель Японии Юичиро Абэ в страшной катастрофе потерял свою мать, младшего брата и невестку. Его отец много лет занимался ловлей рыбы, и младший брат пошел по его стопам. Абэ работал учителем. Сейчас мужчина уверен, что именно это и спасло ему жизнь, ведь в тот день в море находился его брат. В память об этой утрате, он решил продолжить семейное ремесло и теперь тоже работает рыбаком.

«Когда мне было около 10 лет, мой отец начал рыболовный бизнес, а младший брат его продолжил. Когда он погиб, я занялся семейным делом. <…> С 11 марта я выходил в море примерно на месяц, потому что мою мать и жену брата еще не нашли. Я каждый день выходил в море искать их. <…> Примерно две недели спустя я обнаружил свой собственный дом, плавающий в море в 10 километрах от берега. Я решил, что если поискать рядом, то, возможно, я смогу найти свою мать и жену брата, поэтому я попросил дайвера нырнуть на дно. Там он действительно смог найти жену моего брата», — вспоминает рыбак.

Бездыханное тело своего брата Абе нашел на пляже. Мать не удалось найти до сих пор. Мужчина не теряет надежду и хочет обнаружить хотя бы кости, чтобы погибшие члены семьи были захоронены все вместе.

Мужчина также рассказал, что в течение первых трех лет после катастрофы из-за аварии на АЭС «Фукусима» люди неохотно покупали рыбу. Это привело к потере прибыли. Выжить удалось только благодаря субсидиям от государства. Помимо своих детей Юичиро Абе воспитывает и сына погибшего брата. Его племяннику на момент катастрофы было всего три года. Мужчина уверен, что если бы брат мог поговорить с ним, то попросил бы позаботиться о его сыне.

Напомним, 11 марта 2011 года сильное землетрясение, за которым последовало цунами, обрушилось на Японию. Его эпицентр находился в 75 километрах к востоку от префектуры Мияги в Тихом океане.

Землетрясение стало самым мощным в истории Японии и четвертым по величине за все время с момента начала ведения современного учета на рубеже ХХ века. В результате землетрясения и цунами погибли более 19 тысяч человек, еще 2 556 до сих пор числятся пропавшими.