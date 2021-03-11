Педофила осудили за изготовление порно с пятиклассницей из Ноябрьска

Ноябрьск, 11 марта. Суд приговорил педофила к 16 годам заключения за изнасилование пятиклассницы из Ноябрьска. Извращенец использовал ребенка для съемки порнографии.

Следователи установили, что преступления были совершены с 2018 по 2019 годы. Мужчина познакомился со школьницей в интернете. Впоследствии он неоднократно вступал в интимную связь с девочкой. Педофил снимал детское порно, а также показывал школьнице непристойные фотографии других детей.

Впоследствии об изнасилованиях узнали родители девочки. Злоумышленник стер переписку и сбежал из города. Правоохранители разыскали педофила и задержали. Его признали виновным в изнасиловании лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, а также в изготовлении порнографических материалов.