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Ученым удалось синтезировать новый высокотемпературный проводник

Ученым удалось синтезировать новый высокотемпературный проводник

Москва, 11 марта. Новый высокотемпературный сверхпроводник исследовал международный коллектив ученых под руководством профессора Артема Оганова и доктора Ивана Трояна.

Группа исследователей теоретически и экспериментально изучила высокотемпературный сверхпроводник — гидрид иттрия. Вещество достигает своего температурного максимума сверхпроводимости при очень высоких давлениях. До 2015 года рекордом высокотемпературной сверхпроводимости считалась температура 138 К.

«Если бы кто-то пять лет назад сказал про комнатную сверхпроводимость, это бы вызвало только усмешку, а сейчас это реальность», — рассказал аспирант Сколковского института науки и технологий и один из главных авторов работы Дмитрий Семенок.

Специалисты на данный момент проводят работу, чтобы получить комнатную сверхпроводимость при низких давлениях. Результаты исследования опубликованы в журнале Advanced Materials.

До этого ученые Российского научного фонда (РНФ) создали схему, которая позволяет определить способ распространения заряда электрона в пространстве. Для исследования специалисты использовали микроскопы с триллионкратным увеличением.

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