Ректор «Военмеха» рассказал об особенностях российской артиллерии

Санкт-Петербург, 11 марта. Специалисты из России разрабатывают оружие по всем направлениям, включая артиллерию и ракеты, заявил ректор БГТУ «Военмех» им. Д. Ф. Устинова Константин Иванов.

В первую очередь оружие будущего должно быть максимально эффективным. Многие эксперты сейчас занимаются улучшением бронепробиваемости оружия, сообщил доктор технических наук, профессор, лауреат государственной премии РФ имени маршала Советского Союза Г. К. Жукова Константин Иванов. Соответствующее заявление он сделал во время трансляции ФАН и Медиагруппы «Патриот» на тему «Оружие будущего. Что из идей фантастов стало реальностью».

Вторым фактором развития он считает точность поражения. Иванов напомнил, что по этому направлению в России также проводится большое количество исследований. Прорабатываются повышение скорости оружия и его неуязвимости для средств противника.

Во время беседы был поднят вопрос, почему гаубицы российского производства способны поражать цели с точностью до 100%, в то время как американские обладают меткостью только в 92%. Иванов заметил, что уровень развития оружейных технологий в США и России одинаков, однако у РФ есть преимущество, что позволяет российской артиллерии превосходить аналоги из США.

«Если говорить о конкретном, об артиллерии, то наша артиллерия отличалась более высокими показателями. Гаубицы стреляют управляемыми снарядами», — заметил он.

Обсуждение коснулось и создания гиперзвуковых ракет. Ректор БГТУ «Военмех» напомнил, что сверхскоростные ракеты были созданы выпускником этого университета. Именно студент этого заведения разработал принцип гиперзвукового оружия. Сейчас продолжаются исследования и в самом БГТУ. Однако не стоит забывать о существовании гостайны и о госучреждениях, относящихся к категории «закрытых».

Ранее в Китае констатировали первенство России в разработке гиперзвукового оружия.