Россиянам рассказали о выгодах аренды и покупки автомобиля

Москва, 11 марта. Журналисты узнали у автоэкспертов, в каких случаях аренда автомобиля будет выгодна, а в каких россиянам лучше приобрести личное транспортное средство.

Сегодня имеет смысл не откладывать покупку автомобиля, учитывая дефицит рынка и увеличение цен. Об этом специалисты рассказали агентству «Автостат».

«Не всем клиентам такой вариант может быть доступен, поэтому для них актуальна услуга кредитования», — считает эксперт Дмитрий Белый.

При использовании возможных субсидий автолюбитель в итоге переплатит по кредиту меньше, чем могут вырасти цены за это время. Однако такая собственность предполагает определенные затраты, поэтому есть смысл арендовать машину, если она нужна нечасто, а поездки в основном совершаются в пределах одного населенного пункта. Сервисом подписки на личные авто россияне могут удачно воспользоваться, когда есть желание часто менять машину, но не хочется заботиться о ее содержании.

Ранее в беседе с Федеральным агентством новостей директор Института нового общества Василий Колташов прокомментировал решение правительства расширить список авто, облагаемых налогом на роскошь. Данная политика является верной, считает экономист.