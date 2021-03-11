Экс-супруга Абрамовича родила сына от греческого миллиардера

Москва, 11 марта. Бывшая жена российского предпринимателя Романа Абрамовича, дизайнер Дарья Жукова родила ребенка от греческого миллиардера Ставроса Ниархоса.

Экс-супруга Абрамовича стала матерью в третий раз. От своего нынешнего мужа она родила сына. Мальчику, появившемуся на свет в начале марта, дали имя Филипп. Ребенка, который стал первенцем греческого миллиардера, назвали в честь отца Ниархоса, передает Tatler со ссылкой на свои источники.

Дарья Жукова вышла замуж за греческого миллиардера осенью 2019 года. Саму свадьбу молодожены провели в тесном кругу друзей и близких, однако уже через четыре месяца устроили шикарное торжество в швейцарском Санкт-Морице. На празднике, обошедшемся в 6,5 миллиона долларов, присутствовали мировые знаменитости.

С Романом Абрамовичем дизайнер развелась в 2017 году. У бывших супругов растут сын Аарон-Александр и дочь Лея. После расставания Жукова и ее бывший супруг остались друзьями.

Беременность от греческого миллиардера дизайнер до последнего скрывала. Об интересном положении Дарьи Жуковой стало известно лишь в декабре прошлого года.