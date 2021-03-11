Осужденный за взятки экс-глава Удмуртии просит освободить его из-за болезни

Ижевск, 11 марта. Приговоренный к десяти годам колонии строгого режима экс-глава Удмуртии Александр Соловьев ходатайствовал об освобождении его от наказания из-за болезни по статье 81 УК РФ.

Обращение поступило в Завьяловский районный суд, сообщили в объединенной пресс-службе судейского сообщества республики. Ходатайство принято к производству. Его рассмотрят 18 марта в закрытом режиме.

В настоящее время бывший чиновник находится в больнице ФСИН.По данным ведомства, врачи оценивают его состояние как стабильное.

Напомним, по данным следствия, с 2014 по 2016 год Соловьев получил взятки на сумму более 140 млн рублей от представителей компаний, строящих мостовые переходы через реки в Удмуртии. За это чиновник обеспечил им свое общее покровительство, незамедлительную оплату выполняемых работ из федерального бюджета и бюджета региона, а также выделение лицензий на пользование участком недр местного значения.