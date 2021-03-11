Базовая ставка в Евросоюзе сохранена на нулевом уровне

Франкфурт-на-Майне, 11 марта. Решение о сохранении базовой ставки на уровне 0% приняли в Европейском центральном банке (ЕЦБ).

Также на прежнем уровне — минус 0,5%, осталась ставка по депозитам и ставка по краткосрочным кредитам ЕЦБ — 0,25%. Аналогичное решение регулятор принял в январе 2021 года. Совет управляющих банка уверен, что нынешний или более низкий уровень показателей необходимо сохранить до того момента, когда инфляция начнет стабильно двигаться в сторону целевого уровня — менее 2%.

Руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган спрогнозировал, что ЕЦБ сохранит базовую ставку, что позже позволит российской валюте выйти на уровень 87 рублей за евро.