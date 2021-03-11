Бельгийские ученые определили самую опасную для печени диету

Левен, 11 марта. Здоровые ткани печени могут с большой вероятностью превратиться в злокачественные до возникновения раковой опухоли из-за определенной диеты. Об этом заявили бельгийские ученые.

Специалисты из Лаборатории клеточного метаболизма и метаболической регуляции при Левенском центре биологии рака совместно с зарубежными коллегами провели эксперимент с участием мышей. Животных перевели на диету с продуктами, в которых содержится большое количество жиров.

Исследователи проанализировали метаболические изменения в ткани печени этих мышей и обнаружили характерное для опухолей использование глюкозы в печени. Такой признак сигнализирует о развитии рака и известен как эффект Варбурга.

В свою очередь, соблюдение полезной растительной диеты позволяет снизить риск возникновения инсульта, передает «Ридус». Так, в рацион стоит включить овощи, фрукты, цельнозерновые продукты и бобовые.

Американские медики также рассказали, как с помощью правильного питания уменьшить содержание «вредного холестерина» в организме. Для этого необходимо употреблять овсяные хлопья, фасоль, брюссельскую капусту.