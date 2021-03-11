Франция ускорит рассекречивание архивов национальной обороны о войне в Алжире

Париж, 11 марта. Французский лидер Эммануэль Макрон ускорит рассекречивание документов национальной обороны вплоть до файлов 1970 года, в том числе связанных с семилетней войной за независимость Алжира.

По информации Елисейского дворца, президент заслушал просьбы университетского сообщества облегчить доступ к секретным архивам, которым более 50 лет, чтобы Париж примирился с колониальным прошлым. Особенно с войной 1954—1962 годов.

Согласно французским законам, почти все архивы страны, в том числе по вопросам обороны, должны предоставить общественности через половину столетия, за исключением данных, которые могут угрожать безопасности некоторых людей. Однако сложный и длительный процесс запроса не позволяет ученым работать с документами.

Правительство по просьбе Макрона инициировало законодательную работу по согласованию Кодекса наследия и УК Франции, чтобы облегчить действия исследователей и связать данные без ущерба для национальной безопасности и обороны.

В начале марта президент встретился с четырьмя внуками борца за независимость Али Буменджеля, чтобы рассказать правду о смерти алжирского адвоката, которого замучили и убили французские солдаты в 1957 году.

«Никакие преступления или злодеяния, совершенные кем-либо во время алжирской войны, нельзя оправдать или скрыть. На них нужно смотреть с мужеством и ясностью, с абсолютным уважением ко всем тем, чьи жизни они разорвали и чьи судьбы разрушили», — добавили в Елисейском дворце.

Кроме того, в 2018 году Эммануэль Макрон впервые и официально признал ответственность Франции как в гибели Мориса Одена — математика, члена коммунистической партии и активиста, боровшегося за освобождение Алжира в конце 1950-х, так и в применении военными систематических пыток во время войны.

«От имени республики он признает, что Морис Оден подвергался пыткам, а затем был казнен или замучен солдатами, которые арестовали его у себя дома. Он также признает, что это стало возможным благодаря законно введенной системе «арест-задержание», созданной в соответствии с особыми полномочиями, которые были возложены на вооруженные силы в то время», — говорится в заявлении Елисейского дворца.

Глава государства подчеркнул, что систематические пытки — не вина отдельных недобросовестных офицеров, а последствия государственной системы, которая пыталась тем самым добиться цели — победить повстанцев и отомстить преступникам. Однако отсутствие правовой работы привело к еще более страшным последствиям.

Франция владела Алжиром более 130 лет, начиная с 1830 года до независимости в 1962-ом после семилетней войны. В ней погибло, по оценкам разных источников, от 300 тысяч до 1,5 миллиона мирных жителей.