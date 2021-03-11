Визажист Вадим Андреев назвал звезд с лучшим макияжем

Москва, 11 марта. Звездный визажист Вадим Андреев рассказал в комментарии ФАН, макияж кого из отечественных звезд отличается вкусом и заслуживает похвалы.

Отвечая на вопрос, у кого из российских знаменитостей наиболее «вкусный» мейкап, эксперт отметил, что таких людей в последнее время немало. Однако Вадим Андреев особенно выделил трех певиц с лучшим макияжем.

«Мне всегда нравилась Алсу. Она точна в своих макияжах, это всегда очень подходит ей, выглядит уместно, сексуально и освежающе. Также мне часто нравится макияж у Глюкозы», — сказал визажист.

По словам Андреева, Глюкозе удается умело подчеркнуть свой женственный стиль и «бархатистый» взгляд. Эксперт похвалил и макияж королевы шансона Любови Успенской, с которой он тесно сотрудничает уже несколько лет.

«Мне всегда нравились профессионализм и новаторство Любы Успенской: еще до того, как пять лет назад состоялся наш тандем, она сама делала себе замечательный макияж и укладки самыми передовыми технологиями и трендовыми средствами, со вкусом и правильным видением», — подчеркнул звездный визажист.

Певица Алсу, которую упомянул Андреев, недавно ужаснула поклонников изменившимся лицом. Фанаты заподозрили, что исполнительница злоупотребляет услугами косметологов.