Почему «символ протеста» Юдина всю жизнь на иждивении родни, а ее сыновья не работают



Символ оппозиции-2021 54-летняя Маргарита Юдина, по мнению соседей, является обычной иждивенкой, которая всю сознательную жизнь жила за счет родителей и старшего брата. Как удалось выяснить ФАН, старший брат Юдиной — Владимир Панкратов — не алкоголик, как она всем рассказывает, а муниципальный депутат Заклинского сельского поселения Лужского района Ленобласти от фракции КПРФ, в прошлом руководитель рыболовецкой артели и вполне обеспеченный человек. Юдина долгое время жила за счет него и своих родителей, пока восемь лет назад не порвала с единственным родным человеком из-за своей жадности на чужое добро. ФАН узнал не придуманную Маргаритой биографию — главного оппозиционера двух последних месяцев, а реальную. А также почему ее взрослые сыновья не могут никуда устроиться на работу.

Единственная правда из истории, придуманной Маргаритой Юдиной — это то, что она училась в ЛГУ. Правда, не в главном университете, как она рассказывала, а в Лужском филиале. Никто ее оттуда не выгонял, строя «козни» на пути талантливого математика из репрессированной семьи. Просто она сама забросила учебу. Но вот то, что Маргарита хорошо знает немецкий язык и действительно неплохой математик — правда. Об этом рассказал источник, близкий к семье.

«Семья никогда не была репрессированной, — говорит источник. — Просто перебрались в Лугу из другого региона. Семья хорошая, полная. Старший брат Маргариты служил на флоте, никогда не пил. Женат один раз, трое детей, внуки уже есть. Активный, трудолюбивый. А вот с сестрой что-то не задалось».

Семья

Первый муж Маргариты был ее одногруппником, он и стал отцом обоих сыновей — Роберта и Ростислава. Жили вместе с ее родителями, естественно, за их счет. В один прекрасный день мужчина уехал искать работу в Петербург и больше не появлялся. Маргарите пришлось искать работу — родительской пенсии на всех не хватало. Именно тогда она работала в воинской части — в середине нулевых, а не позже, как она рассказывала в интервью журналисту оппозиционного канала. И уволили ее не из-за того, что ее сыну грозило уголовное дело «за клевету», так как детям на тот момент было семь и пять лет, соответственно. Женщина забеременела. Кто отец ребенка — никто из родных не знает, но по словам самой Юдиной — лейтенант из части, где она работала. В любом случае Маргарита оказалась с тремя детьми на шее у родителей.

«Старший брат в тот момент жил уже со своей семьей, но постоянно от матери тайком привозил деньги, — продолжает источник. — У Маргариты появилась новая страсть — кредиты. Она брала их пачками, вся родительская пенсия уходила на их погашение. А жили на то, что привозил Владимир. Привозил не только деньги, но и еду, одежду для детей. Сама Маргарита не работала, да и не рвалась. Перебивалась случайными заработками — в основном делала контрольные для школьников, писала доклады на немецком».

Когда умерла мать Юдиных, Маргарита решила, что весь дом принадлежит ей, но Владимир тоже решил вступить в наследство. По словам источника, об этом его просила мать — она боялась, что Маргарита заложит дом в кредит и тогда дети останутся без крыши над головой. А так хоть полдома у них будет. По словам нашего информатора, Юдина смертельно обиделась на брата, хоть он в реальности на жилплощадь не претендовал, и разругалась с ним.

Школа

Но самое сложное получилось со школой, старшие дети перестали туда ходить, когда старший учился в шестом классе, младший — в четвертом. У ребят, вообще, были сложности с обучением. Вначале они учились в школе №5, но там у детей возник конфликт с одноклассниками, Юдина жаловалась в вышестоящие инстанции, помотав нервы всему педагогическому составу.

«Что только и делали учителя и директор для этой семьи, — продолжает собеседник. — И домой к ним ходили, и дистанционное обучение предлагали, готовы были лично приходить, на дому заниматься. Юдина от всего отказалась, перевела в школу №4. Там та же история. В итоге она решила, что детям образование ни к чему, да и ходить им не в чем. В школу больше они не ходили».

Младшая дочь Элла вообще в школу не пошла — Маргарита уехала в Германию, надеясь стать гражданкой страны Евросоюза. Германия разочаровала Юдину, почему-то никто ей как матери троих детей не стал платить деньги за безделье. Места директоров крупных предприятий не предлагали. Но, как выяснилось, не работая, там вообще не выжить — пособие на детей тоже не положено. Она устроилась чернорабочей в фирму, занимающуюся выращиванием декоративных цветов, хотя сейчас всем рассказывает, что работала репетитором. Вскоре Юдина перебралась в Голландию, но и там взяли работать «на плантации». Плюс сын заболел сахарным диабетом, а европейскую страховку цветочнице не потянуть. Пришлось вернуться на «такую плохую» родину, где для диабетиков бесплатные лекарства.

В итоге никто из детей Юдиной не имеет даже образования в 9 классов. Именно поэтому старший Роберт не может найти работу. Специалист без образования никому не нужен, а «тягать мешки» или к другому тяжелому физическому труду он не готов — сказалось мамино воспитание.

Правда, сейчас семья Юдиных нашла очень удачную работу — делать ничего не надо, а зарплата в полмиллиона в месяц, согласно отчету адвокатов «Команды 29». Это работа «оппозиционеркой», флагом борьбы с полицейским беспределом. Плюс к высокому заработку бесплатное жилье и продукты питания — об этом ФАН писал ранее. Так что не исключено, что акция с преграждением пути полицейскому тщательно продумана заранее и отрепетирована.

Напомним, Маргарита Юдина «прославилась» на несогласованной акции зимой этого года, когда преградила путь сотруднику правоохранительных органов, находящемуся при исполнении служебных обязанностей. Опеку над Маргаритой взяла оппозиционная ячейка адвокатов, именующая себя «Команда 29», сделав из нее жертву «полицейского беспредела».