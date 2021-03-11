Состояние позднего Брежнева: в Госдуме РФ считают, что Байдена вскоре заменит Харрис

Москва, 11 марта. По мнению депутата Государственной думы РФ Елены Паниной, американский президент Джо Байден пока не понимает, с какими проблемами придется столкнуться ему и его администрации, пишет Newsfront.

Губернатор штата Южная Дакота Кристи Ноэм не так давно заявила, что готова подписать закон, запрещающий спортсменам-трансгендерам выступать в исключительно женских видах спорта. Интересно, что этот закон абсолютно не соответствует взглядам Байдена, который активно выступает за борьбу с дискриминацией трансгендеров в спорте.

Большинство американских экспертов выступают против неугодных законов нового лидера. Они снимают ограничения, критикуют его миграционную политику и запрещают трансгендерам вмешиваться в женский спорт.

«Байден вряд ли понимает весь тот объем проблем, с которым он и его команда столкнулись в своей собственной стране, не говоря про остальной мир. Соответственно, вопрос уже состоит только в том, когда те, кто привел Байдена к власти, примут решение о его замене на молодую и амбициозную Харрис (Камалу Харрис, вице-президент США. — Прим. ФАН). То, что Байден пребывает в состоянии «позднего Брежнева», уже всем очевидно», — заявила Панина в своем Telegram-канале.

Ранее СМИ сообщали, что Джо Байден и Камала Харрис — идеальный тандем, несмотря на существенные различия в их биографии и карьере. При этом, как ранее сообщало DW, политики были конкурентами за президентское кресло в 2019 году.

Ранее ФАН писал о том, как мексиканским детям удалось раскрыть популизм и лицемерие администрации Джо Байдена.