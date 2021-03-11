Алена Аршинова: Школьный врач должен работать в статусе завуча

На одном из пленарных заседаний Госдума может рассмотреть законопроект о школьной медицине. Подготовка этого документа была очень непростой. В ходе встреч с родителями неоднократно шла речь о необходимости должного медицинского обеспечения в школах и детских садах.

Поэтому в 2016 году мы с экспертами провели заседание по актуальным вопросам организации медпомощи детям в детсадах и школах, где нет постоянно присутствующего медработника. Ведь педагоги не имеют не только необходимых знаний и навыков по оказанию первичной неотложной медицинской помощи ребенку, но и права оказывать ее без разрешения родителей.

Это создает серьезную угрозу здоровью и жизни детей, поэтому крайне остро стоит вопрос о возможности оказания работниками школ и садов первой помощи детям до прибытия бригад скорой и неотложной медицинской помощи. А в условиях пандемии эта тема становится еще более актуальной.

Растет число случаев резкого ухудшения здоровья детей во время занятий физкультурой. Иными словами, продолжается регресс состояния их здоровья в период пребывания их в школах и детских садах. Это говорит о явной недостаточной эффективности проводимых в настоящее время мероприятий.

Ранее я докладывала об этом в Госдуме на парламентских слушаниях на данную тему. Меня также поддержал председатель профильного комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов, с которым мы совместно подготовили и внесли этот законопроект (затем к нам присоединились более ста депутатов Госдумы).

Новелла предусматривает комплекс мер для усиления охраны здоровья детей в образовательных организациях. Внедрение четкой системы школьной медицины по всей стране позволит выстроить учебный процесс, сберегающий здоровье учеников. Наш законопроект обеспечивает слаженную работу системы «родители-учителя-врачи».

Мы также убеждены, что следует повысить статус медицинского работника в образовательных организациях. Ко второму чтению мы внесем соответствующую поправку. Школьный врач должен работать в статусе завуча и входить в состав педагогического совета школы.