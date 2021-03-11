Подкаст «ФАН повсюду»: Что происходит в Бразилии

В Бразилии вышел на свободу «народный президент» Инасиу Лулу да Силва. У ворот тюрьмы его ждали ликующие толпы сторонников, уверенных, что освобождение позволит политику принять участие в грядущей президентской гонке 2022 года. Так ли это и какие еще остались подводные камни в деле да Силвы, а также об общей ситуации в Бразилии — в подкасте «ФАН повсюду».

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В выпуске:

Лула да Силва вышел на свободу после почти 3 лет заключения, но надолго ли?

Обвинения сняты, но не оправдан: как так вышло?

Недовольство бразильцев нынешними властями: причины.

Есть ли шансы у да Силвы в президентской гонке?

ВОЗ 11 марта объявил Бразилию эпицентром чрезвычайной ситуации, связанной с коронавирусом.

Меры социальной поддержки, проблемы с вакцинацией и ограничительными мерами и разгул эпидемии в стране.

Лула vs Болсонару — кто выгоднее для России?

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