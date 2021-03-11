В Сети показали последствия попадания советской пули в каску армии США

Москва, 11 марта. Специалисты решили проверить на прочность современные средства индивидуальной защиты солдат армии США.

Экстремальный стресс-тест устроили каске, которая находится на вооружении американской армии. В ходе эксперимента специалисты вели по ней огонь советскими разрывными патронами.

Отмечается, что современные анатомические мишени из гипса и баллистического геля являются отличным инструментом, который позволяет проверить, как поведет себя пуля при столкновении с живой плотью.

Приятным бонусом использования подобных целей является невероятная реалистичность, благодаря которой все происходящее выглядит настолько брутально, что фотографию будет непросто отличить от реальной съемки в боевых условиях.

Авторы YouTube-канала «Идем Вразнос» в ходе теста использовали советские пристрелочно-зажигательные патроны калибра 7.62, которые снискали популярность у снайперов своего времени. Ранее они уже тестировали эти боеприпасы, однако в прошлый раз они вели огонь по тонкому шлему, имитировавшему каску времен Второй Мировой войны. В этот раз они показали последствия попадания советской пули в современную каску армии США.

Ранее опытный образец российского карабина АКВ-521 испытали в условиях низких температур до минус 50 градусов. Видео стресс-теста опубликовали в Сети.