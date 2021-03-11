Нетаньяху твердо намерен войти в историю как миротворец и понтифик

Иерусалим, 11 марта. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху нанесет визит в Объединенные Арабские Эмираты. Это будет первая встреча представителей двух государств на столь высоком уровне.

Исторический визит должен будет закрепить только-только установленные официально дипломатические отношениях между двумя странами. Также, как сообщают источники в кнессете, этим визитом Нетаньяху намерен окончательно разрешить все вопросы о своем авторитете и политическом наследии.

Анонимный источник в правительстве Израиля сообщил, что премьер страны отказывается разглашать детали и повестку будущего визита. Однако израильские СМИ уверены, что встречаться Нетаньяху будет с наследным принцем ОАЭ Мохаммендом бен-Зийядом Ан-Нахьяном.

После своего переизбрания на четвертый срок Беньямин Нетаньяху начал позиционировать себя как уникального государственного деятеля, способного провести страну через период турбулентности. Своим визитом Нетаньяху намерен закрепить за собой статус понтифика и миротворца, а также отвлечь внимание общественности от серьезных экономических проблем, вызванных пандемией коронавирусной инфекции.

В прошлом августе ОАЭ стали третьей страной после Египта и Иордании установившей официальные дипломатические отношения с Израилем. Из всех стран Ближнего Востоке именно с ОАЭ Израиль установил наиболее тесные отношения, заключив договоры по развитию сфер совместного интереса, таких как финансы, здравоохранение, туризм, авиация т.д.

Ранее Федеральное агентство новостей писало о негативной реакции Нетаньяху на возможную отмену Соединенными Штатами Америки наложенных на МУС санкций.