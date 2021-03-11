Военные аналитики раскрыли ошибку испанских летчиков в «перехвате» Су-30

Москва, 11 марта. Испанцы преувеличили слова по поводу действий их пилотов, которые просто приняли участие в стандартной тренировке российских летчиков, заявили военные эксперты.

Бурную реакцию военных экспертов вызвало сообщение испанского издания Lavanguardia о «перехвате» истребителями Eurofighter ВВС Испании двух Су-30 ВКС России без сигнала транспондера. Действие происходило над нейтральными водами Черного моря.

Член организации «Офицеры России» Юрий Сытник уверен, что транспондеры на Су-30 были отключены для того, чтобы не допустить слежки за ними в момент их взлета. Это позволяет военнослужащим определять степень боеготовности частей условного противника, который может отслеживать полеты ВКС России. Данная система помогает российскому командованию увидеть степень оперативности подразделений НАТО, которые находятся вблизи с территорией РФ.

Военный эксперт Сергей Горбачев поддержал точку зрения Сытника и рассказал, что испанские военные сильно преувеличили свои заслуги.

«Говорить о каких-то конкурентных действиях по принуждению кого-то к чему-то, “перехват”, квалифицирующийся как боевое достижение, ну, наверное, места не имел», — заявил Горбачев.

Данные полеты испанцев являются обычными маневрами, которые связаны лишь с патрулированием определенного района над Черным морем, констатировал эксперт.

Ранее ФАН писал, что настоящее превосходство в воздухе показали два российских истребителя Су-30 над Пакистаном. А «360» опубликовал информацию о том, что экипаж Су-30 перехватил японский патрульный самолет ВВС Японии, который двигался в сторону российской государственной границы.