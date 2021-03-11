Экоцид в Амазонии: как Макрон и французские банки «спасали» леса Бразилии

Президент Франции Эммануэль Макрон блокирует ратификацию торговой сделки ЕС-Mercosur и угрожает прекратить покупки бразильской сои, из-за которой, по его словам, продолжается уничтожение лесов в Амазонке. В декабре 2020 года Париж перешел к протекционистской защите внутреннего рынка, что вызвало резкую реакцию со стороны бразильских властей.

Однако это никак не сказалось на действиях французских банков, которые продолжают вкладывать миллиарды долларов в горнорудную и лесную промышленность, ускоряя вырубку лесов Амазонки.

Автор Telegram-канала «Пиночет печет печенье» рассказывает, что заставило Францию перейти к атакам на бразильскую сою, как оказалось, французские банки обходят экологическое давление со стороны ЕС и продолжают вкладываться в крупнейшие корпорации Бразилии, которые стоят за массовой вырубкой лесов в Амазонке, и как Париж ведет схожую политику в своих амазонских департаментах.

Спасение лесов Амазонки стало популярной повесткой для Евросоюза. Опрос европейцев, которое британское исследовательское агентство Yougov проводило с 12 по 22 января 2021 года, показал, что 75% из них считают необходимым приостановить заключение торгового соглашения ЕС — Mercosur, пока в Бразилии не будет остановлено уничтожение лесов.

Европейцы готовы даже согласиться со снижением экспорта из своих стран в Латинскую Америку. Только 12% безусловно поддержали торговое соглашение. При этом в числе важнейших тем, на которых надо было бы сосредоточиться бразильцам, были указаны развитие возобновляемых источников энергии (46%) и защита тропических лесов (57%).

Давление на Бразилию усилилось после того как в декабре 2019 президентом Еврокомиссии стала Урсула фон дер Ляйен.

«Мы надеемся, что вскоре впервые будет принят Европейский закон о климате... Мы примем законодательство для обеспечения того, чтобы рынок ЕС не приводил к уничтожению лесов в другой части света», — заявила президент Еврокомиссии 28 января 2021 года в своей речи на Всемирном экономическом форуме.

«Продолжать зависеть от бразильской сои означало бы поддержать вырубку лесов Амазонки. Мы соответствуем нашим экологическим амбициям, мы боремся за производство сои в Европе!» — объявил чуть ранее Эммануэль Макрон

Continuer à dépendre du soja brésilien, ce serait cautionner la déforestation de l'Amazonie.

Nous sommes cohérents avec nos ambitions écologiques, nous nous battons pour produire du soja en Europe ! pic.twitter.com/CORHnlIp8E — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 12, 2021

Все эти заявления были сделаны уже после того, как в декабре 2020 года министр сельского хозяйства Жюльен Денорманди объявил о переходе правительства к протекционисткой политике в области сельского хозяйства. Она была принята после массовых протестов французских фермеров, не согласных с планируемым подписанием торгового соглашения ЕС-Mercosur.

Французский фермер против Канады и Mercosur

27 ноября 2019 года по всей Франции бастовали фермеры. Причиной недовольства была проведенная год назад реформа сельского хозяйства. Треть французских фермеров получает меньше 400 долларов в месяц. Они объясняют столь низкие доходы конкуренцией с продукцией из стран, где стандарты качества ниже, чем во Франции.

Правительство ответило, что стремится поднять уровень доходов агробизнеса. Но вместо этого фермеры узнали, что Париж готовит сразу два соглашения о свободной торговле — с Канадой и странами Mercosur .

«Мы не хотим, чтобы мясная продукция была частью соглашения с Mercosur», — заявили во французской ассоциации мясной индустрии Interbev, критикуя будущий договор.

Разочарованные французские фермеры попытались осадить Париж. 1000 тракторов проехались по центру города и заблокировали Елисейские поля. Фермеры требовали встречи с президентом Макроном. Их беспокоила возможная экспансия американской ГМО-продукции, дешевого американского мяса и бразильской сои после заключения торговых договоров.

«В Бразилии экологические, санитарные и фитосанитарные стандарты продукции ниже, чем применяемые в Европе», — заявили в крупнейшем европейском агросоюзе Copa-Cogeca, где не согласны с проводимой ЕС политикой.

«Европейские фермеры могут справиться с амбициозными целями по адаптации к климатическим изменениям. Однако это будет возможно только если Евросоюз не перечеркнет усилия отрасли, соглашаясь с импортом продукции из стран, которые поощряют вырубку лесов и поддерживают сельскохозяйственные практики, недопустимые в ЕС», — заявил генеральный секретарь союза Пекка Песонен.

В числе таких практик фермеры называют использование ГМО-продукции, ингибиторов роста, костной муки, а также слабый уровень социальной защиты рабочих на агропредприятиях. Канада формально придерживается более жестких стандартов, чем Бразилия, однако килограмм мясной продукции там стоит 7 евро, в то время как во Франции — 13-14 евро.

Фермеры опасаются, что даже небольшое ежегодное квотирование импорта, даже импорт 30 тысяч тонн мяса в год приведет к потрясениям на французском рынке. Большинство французских ферм — слишком мелкие, чтобы выдержать прямую конкуренцию с крупными иностранными производителями. Хотя сегодня 79% потребляемого в стане мяса производится на месте, фермеры боятся, что ослабление стандартов качества просто убьет их производство. Сегодня большинство ферм продает продукцию на 25-30% ниже себестоимости, что покрывается государственными дотациями. Снижение заградительных пошлин из-за соглашения с Mercosur может привести к их массовому разорению.

С протестующими встретился министр сельского хозяйства Дидье Гильом. Он заверил их, что Париж принимает все возможные усилия по исправлению ситуации в отрасли. Фермерские объединения были удовлетворены этими обещаниями.

Бывший министр охраны природы в правительстве Макрона Николя Юло раскритиковал торговое соглашение между ЕС и Канадой (CETA). Он призвал парламент страны «иметь мужество проголосовать против» ратификации договора. В ответ на это президент Макрон 22 июля 2019 года напомнил, что экс-министр сам когда-то готовил текст договора и был не против его ратификации.

«Если мы решим принципиально отказаться от него, мы изолируем себя», — приводит слова президента BFMTV.

Emmanuel Macron sur le CETA: "Si nous décidons de tout refuser par principe, nous nous isolons nous-mêmes" pic.twitter.com/NLVpYt4ydZ — BFMTV (@BFMTV) July 22, 2019

Соглашение CETA вызывает меньше споров в ЕС, так как Канада, по мнению европейцев, придерживается жестких экологических стандартов, рекультивирует свои леса и борется с изменением климата, принимая амбициозные программы снижения выбросов СО 2 , чтобы стать полностью углеродно-нейтральной к 2050 году.

Бразилия не может похвастать тем же, а президент Жаир Болсонару скандально известен своими антиэкологическими заявлениями, что сделало его легкой мишенью для европейской критики.

Что скрывает Париж

17 ноября 2020 года семь ведущих французских ритейлеров — Carrefour, Casino, Auchan, Lidl, Metro, Système U, Mousquetaires и Leclerc — подписали соглашение о прекращении поставок в свои магазины продукции, выращенной с использованием сои, поставляемой из регионов с активной вырубкой лесов. Если соглашение будет исполняться, это нанесет удар по импорту бразильской сои, которая составляет 90% от общего уровня потребления сои французским агросектором.

«Французские супермаркеты наконец-то прислушиваются к опасениям своих клиентов и возглавляют общеотраслевые усилия по очистке всей французской цепочки поставок сои. Но несколько ключевых компаний до сих пор не присоединились к Манифесту… Это торговцы соей Cargill и Bunge, которые могут прекратить импорт сои с территорий, где идет вырубка лесов. Мы также ждем, когда к нам присоединятся такие трейдеры сои, как COFCO и Louis Dreyfus... Если они этого не сделают, французские компании должны приостановить контракты с ними уже 1 января 2021 года», — заявила Этель Игоннэ из неправительственной организации Mighty Earth.

До 2023 года Париж предоставит своему агропромышленному сектору транш в 100 млн евро. Эти деньги будут направлены на расширение посевов сои во Франции. Размер посевных площадей к 2030 году должен увеличиться в пять раз — с 400 тысяч до 2 миллионов гектаров.

«Наша цель сегодня — полностью исключить поставки сои с Американского континента», — заявил министр сельского хозяйства Денорманди.

Вице-президент Бразилии Амилтон Моуран в ответ обвинил президента Франции в незнании географии производства сои, большая часть которой производится не в Амазонии, а в бразильской саванне — серраду. По его словам, Франция проводит протекционистскую политику, чтобы обеспечить интересы собственных фермеров за счет бразильских.

Brazilian Vice President Hamilton Mourão on Wednesday fired back at French President Emmanuel Macron's criticisms that Brazilian soy is linked to Amazon deforestation, saying the European leader did not understand where most of Brazil's soy comes from.​ https://t.co/Q3ZhSfQkkC — Reuters Science News (@ReutersScience) January 14, 2021

Первоначально протесты фермеров никак не повлияли на действия французских банков. Согласно исследованию Global Witness, BNP Paribas, Crédit Agricole, Natixis и ряд других банков с 2014 по 2019 год вложили около 2 млрд евро в такие сельскохозяйственные гиганты, как JBS, Marfrig, Minerva Foods.

Все три фирмы — JBS, Marfrig и Minerva Foods — являются монополистами на мясном рынке Бразилии. При этом JBS — крупнейший изготовитель мясной продукции в мире. Эти три компании привлекли около 20 млрд долларов инвестиций в свое производство с 2013 по 2019 год. Так, например, в 2019 году банк BNP Paribas открыл для Marfrig кредитную линию на 1,5 миллиарда долларов.

Однако 15 февраля 2021 года крупнейший французский банк BNP Paribas выпустил заявление, в котором обязался прекратить финансирование фирм, производящих или закупающих сою и мясо на территориях, где уничтожали леса Амазонии.

«Финансовые институты, связанные с бразильским агросектором, должны вкладываться в борьбу с уничтожением лесов. Это дело принципа для BNP Paribas», — заявил банк.

От всех своих клиентов банк будет требовать полной отчетности о происхождении сои и мяса.

#BNPPGroup To fight against deforestation in the Amazon and the Cerrado regions in Brazil, we are strengthening our policy and defining restrictive criteria to accelerate the progress of our customers producers, meat conditioners and traders. pic.twitter.com/8p2yvHQRdw — BNP Paribas Group (@BNPParibas) February 15, 2021

Однако основные инвестиционные интересы французских банков касаются не столько сельского хозяйства, сколько других отраслей бразильской экономики.

Сырьевой горизонт инвестиций

Вырубка лесов в Амазонке ускоряется действиями горнорудных компаний, — в первую очередь крупнейшим бразильским конгломератом Vale. К 2020 году фирма оставила 236 заявок на добычу и разведку полезных ископаемых, из которых 214 приходится на индейские земли в Амазонке.

Особый интерес для компании представляют земли индейского племени апитерева, которые находятся в штате Пара рядом с самым крупным месторождением железной руды в Каражасе. Нелегальные старатели в 2018-2019 годах вырубили там 82,5 квадратных километров леса. Если бразильские власти удовлетворят хотя бы часть заявок корпорации, десятки тысяч гектаров леса будут сведены под создание горнодобывающих комплексов.

Исследовательский отчет НПО Amazon Watch отдельно указывает на влияние, которое корпорация оказывает на индейские земли: загрязнение отбросами рудничного производства, нелегальный отъем земли, затруднение доступа к пресной воде. Эта информация была доступна, однако никак не помешала крупнейшим французским банкам вкладывать в Vale миллиарды.

Банк Credit Agricole только в 2017-2020 годах вложил в кампанию 624 млн долларов. Этот же банк вместе с BNP Paribas и еще несколькими крупнейшими мировыми финансовыми учреждениями предоставил корпорации в 2015 году заем на сумму 3 млрд долларов, в 2017 — на 2 млрд долларов, а в 2019 — вновь на 3 млрд долларов.

Французские и мировые банки не остановила печальная известность Vale: на счету этой компании крупнейшие в истории Бразилии экологические катастрофы — прорыв дамбы в Мариане в 2015 году и в Брумадинью в 2019 году.

Разлив в окружающую среду десятков миллионов кубометров рудничных отходов нанес колоссальный экологический ущерб. Vale пришлось выплатить более 10 млрд долларов в виде штрафов и компенсаций. Кроме того, после катастрофы в Брумадинью компания потеряла 19 млрд долларов капитализации, а часть высшего менеджмента оказалась в тюрьме по обвинениям в преднамеренном убийстве — из-за аварии погибли 270 человек.

Проведенная в 2019 году проверка всех дамб компании показала, показал, что многие из них нуждаются в срочном ремонте и модернизации. Однако ни эта информация, ни плохое экологическое прошлое компании не мешает французских банкам зарабатывать на ее деятельности. А французский президент Макрон об этом даже не вспоминает.

Лучшие вложения — в лес

14 ноября 2018 года французское правительство объявило о подписании стратегии борьбы с вырубкой лесов. В ней сделан упор на сокращение импорта в страну продукции сельского и лесного хозяйств, выращенной на территории, подвергшейся искусственному обезлесению. Под сокращение попадают бразильская соя, мясная продукция и древесина.

Однако это никак не помешало французским инвестициям в крупнейшего бразильского производителя бумаги и целлюлозы — корпорацию Suzano. В 2015-2020 годах компания привлекла 5 млрд долларов французских кредитов и инвестиций.

Корпорация, пользуясь постоянно увеличивающимся спросом на бумагу в Евросоюзе, строит новые целлюлозно-бумажные комбинаты и расширяет свои плантации ГМ-эвкалиптов районе Амазонки. Suzano скупает для этого землю бывших ранчерос, которые расчистили ее от тропического леса. Для каждой из новых фабрик, которые корпорация собирается запустить в ближайшие пять лет, понадобится более тысячи квадратных километров плантаций вдобавок к уже существующим 12 тысячам км2 (ГМ-эвкалиптами, которые используются в промышленности, планируется засадить площадь, сравнимую с Калининградской областью).

Как и производители сои, ранчерос и горнорудные компании, Suzano пользуется лазейками в законодательстве, приватизируя земли индейцев и мелких фермеров. Все идет по давно отработанному сценарию: охрана плантации запугивает местных жителей, их сгоняют с земли, их собственность уничтожается.

К 2013 году Suzano захватила несколько тысяч гектаров земли в регионе Байшу-Парнаиба в штате Мараньян. Местные власти предоставили полицейских, которые охраняли сотрудников компании, когда они производили вырубку леса на присвоенных землях. Эвкалиптовые плантации должны были снабжать сырьем фабрику Suzano в городе Императрис. Однако не все прошло гладко, и федеральные власти вернули часть земель общинам в муниципалитетах Шападинья и Урбану-Сантос в штате Мараньян.

В 2016 году компания захватила 110 тысяч гектаров земли в Сапе-ду-Норче на севере штата Эспирито-Санто. Попытки местных фермеров оспорить захваты обернулись тюремным заключением для их лидеров и штрафам. Из-за того, что эвкалипты крайне влаголюбивая культура, доступ жителей к воде оказался затруднен, их хозяйства разорялись, и они массово переезжали в города, облегчив компании захват их земель.

Агрессивная политика захвата земель для лесных — в первую очередь эвкалиптовых — плантаций, обостряет столкновения Suzano с местными жителями. В 2009 на северо-западе штата Мараньян произошли столкновения между сотрудниками компании и фермерами, которые заблокировали строительную технику и угрожали ее сжечь. В 2005 году столкновения произошли в муниципалитете Анапурус штата Мараньян. Компании удалось в 2011 году с помощью местной полиции выселить несколько фермерских семей, что не добавило ей популярности в Мараньяне.

Французская Гвиана — «это другое»

Париж долгое время выделял миллионы евро ежегодно для охраны амазонских лесов во французской Гвиане, которые занимают 98,9% ее площади. Представители «Французского агентства развития» (ADB) приводили эту деятельность как пример ответственного подхода и устойчивой экологической политики. В 2007 году половину территории амазонских лесов занял заповедник.

Однако уже в 2013 году потребности развития территории привели к одобрению золотодобычи в районе коммуны Саюль в наиболее охраняемом месте Гвианы — национальном парке «Гвианская Амазония». Мнением жителей французские власти даже не потрудились поинтересоваться, поступив во вполне «бразильском духе».

В 2018 году с одобрения президента Макрона правительство Франции озаботилось модернизацией устаревшей энергетической инфраструктуры Гвианы. Государственная корпорация EDF предложила план, по которому рядом со столицей региона — городом Кайенна — должны были построить электростанцию мощностью 120 МВт, которая бы работала на биотопливе. В качестве ресурса была выбрана соя. Ее необходимо 84-140 тысяч тонн ежегодно, а чтобы вырастить ее, надо свести тропический лес на площади 1400-2300 км2.

Задел для этого был создан 4 октября 2020 года, когда французский парламент принял поправки в закон о защите лесов. Было разрешено выделять лесные площади до 5 тысяч гектаров под сельское хозяйство или разработку недр. 4 декабря 2019 года правительство, несмотря на протесты экологов, разрешило использовать технологию цианидизации для добычи золота в Гвиане.

Проблема в том, что население Гвианы растет. Основой ее энергетики являются устаревшие дизельные электростанции, а 80% еды Гвиана импортирует из-за границы. В 2017 году Макрон пообещал решить эти проблемы.

В результате леса в Французской Гвиане отдали под вырубку практически одновременно с громкими заявлениями Макрона о необходимости защиты амазонских лесов, обвинения Болсонару в безответственной экополитике и угроз заблокировать из-за этого торговое соглашение ЕС-Mercosur. Пытаясь решить проблемы экономического развития собственного заморского департамента, Париж обратился к тем же методам, что используют в Бразилии.

Политика уничтожения

Заявления французских властей и их действия в Гвиане противоречат одни другим. При этом Франция провалила выполнение обязательств по европейской экологической повестке. В июле 2020 года французский Высший совет по климату объявил в своем отчете, что правительство не в состоянии достичь заявленной цели — снижения к 2030 году на 55% эмиссии углерода по сравнению с 1990 годом.

3 февраля 2021 года это зафиксировал французский суд, признав правительство своей страны виновным в том, что оно нанесло экологический вред, не выполнив свои обязательства по сокращению выбросов СО 2 . Министр окружающей страны пообещал, что власти примут в ближайшее время несколько новых законов по защите окружающей среды. В июне 2020 года министр отверг обвинения экоактивистов в том, что правительство Макрона уделяет слишком мало внимания экологической повестке.

Уничтожение Амазонки оказывается выгодным для многих участников мировой политики. Европейские банки финансируют деятельность крупнейших монополистов бразильского агробизнеса, лесной и горнорудной промышленности.

Регион с огромными минеральными, водными и сельскохозяйственными богатствами сулит большую прибыль компаниям, которые способны разрабатывать ее без оглядки на экологию. А французские банки BNP Paribas, Natixis и Crédit Agricole принимают активное участие в освоении Амазонии. Финансы вкладываются в ведущие компании, чья продукция доминирует в бразильском экспорте.

Позиции французского правительства и лично президента Макрона здесь выглядят непоследовательными и противоречивыми. Защита амазонских индейцев или бразильских национальных парков, а также требования ужесточить экологическое законодательство оказываются вторичными по отношению к регулированию своих собственных банков. Такая позиция вызывает раздражение у общества и властей Бразилии, которые считают, что иностранные державы беззастенчиво вмешиваются во внутренние дела их страны.

Вероятно, они не сильно ошибаются в своих выводах.