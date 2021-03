Экоцид в Амазонии: как Макрон и французские банки «спасали» леса Бразилии

Президент Франции Эммануэль Макрон блокирует ратификацию торговой сделки ЕС-Mercosur и угрожает прекратить покупки бразильской сои, из-за которой, по его словам, продолжается уничтожение лесов в Амазонке. В декабре 2020 года Париж перешел к протекционистской защите внутреннего рынка, что вызвало резкую реакцию со стороны бразильских властей.

Однако это никак не сказалось на действиях французских банков, которые продолжают вкладывать миллиарды долларов в горнорудную и лесную промышленность, ускоряя вырубку лесов Амазонки.

Автор Telegram-канала «Пиночет печет печенье» рассказывает, что заставило Францию перейти к атакам на бразильскую сою, как оказалось, французские банки обходят экологическое давление со стороны ЕС и продолжают вкладываться в крупнейшие корпорации Бразилии, которые стоят за массовой вырубкой лесов в Амазонке, и как Париж ведет схожую политику в своих амазонских департаментах.

Спасение лесов Амазонки стало популярной повесткой для Евросоюза. Опрос европейцев, которое британское исследовательское агентство Yougov проводило с 12 по 22 января 2021 года, показал, что 75% из них считают необходимым приостановить заключение торгового соглашения ЕС — Mercosur, пока в Бразилии не будет остановлено уничтожение лесов.

Европейцы готовы даже согласиться со снижением экспорта из своих стран в Латинскую Америку. Только 12% безусловно поддержали торговое соглашение. При этом в числе важнейших тем, на которых надо было бы сосредоточиться бразильцам, были указаны развитие возобновляемых источников энергии (46%) и защита тропических лесов (57%).

Давление на Бразилию усилилось после того как в декабре 2019 президентом Еврокомиссии стала Урсула фон дер Ляйен.

Все эти заявления были сделаны уже после того, как в декабре 2020 года министр сельского хозяйства Жюльен Денорманди объявил о переходе правительства к протекционисткой политике в области сельского хозяйства. Она была принята после массовых протестов французских фермеров, не согласных с планируемым подписанием торгового соглашения ЕС-Mercosur.

27 ноября 2019 года по всей Франции бастовали фермеры. Причиной недовольства была проведенная год назад реформа сельского хозяйства. Треть французских фермеров получает меньше 400 долларов в месяц. Они объясняют столь низкие доходы конкуренцией с продукцией из стран, где стандарты качества ниже, чем во Франции.

Правительство ответило, что стремится поднять уровень доходов агробизнеса. Но вместо этого фермеры узнали, что Париж готовит сразу два соглашения о свободной торговле — с Канадой и странами Mercosur .

Разочарованные французские фермеры попытались осадить Париж. 1000 тракторов проехались по центру города и заблокировали Елисейские поля. Фермеры требовали встречи с президентом Макроном. Их беспокоила возможная экспансия американской ГМО-продукции, дешевого американского мяса и бразильской сои после заключения торговых договоров.

В числе таких практик фермеры называют использование ГМО-продукции, ингибиторов роста, костной муки, а также слабый уровень социальной защиты рабочих на агропредприятиях. Канада формально придерживается более жестких стандартов, чем Бразилия, однако килограмм мясной продукции там стоит 7 евро, в то время как во Франции — 13-14 евро.

Фермеры опасаются, что даже небольшое ежегодное квотирование импорта, даже импорт 30 тысяч тонн мяса в год приведет к потрясениям на французском рынке. Большинство французских ферм — слишком мелкие, чтобы выдержать прямую конкуренцию с крупными иностранными производителями. Хотя сегодня 79% потребляемого в стане мяса производится на месте, фермеры боятся, что ослабление стандартов качества просто убьет их производство. Сегодня большинство ферм продает продукцию на 25-30% ниже себестоимости, что покрывается государственными дотациями. Снижение заградительных пошлин из-за соглашения с Mercosur может привести к их массовому разорению.

С протестующими встретился министр сельского хозяйства Дидье Гильом. Он заверил их, что Париж принимает все возможные усилия по исправлению ситуации в отрасли. Фермерские объединения были удовлетворены этими обещаниями.

Бывший министр охраны природы в правительстве Макрона Николя Юло раскритиковал торговое соглашение между ЕС и Канадой (CETA). Он призвал парламент страны «иметь мужество проголосовать против» ратификации договора. В ответ на это президент Макрон 22 июля 2019 года напомнил, что экс-министр сам когда-то готовил текст договора и был не против его ратификации.

Соглашение CETA вызывает меньше споров в ЕС, так как Канада, по мнению европейцев, придерживается жестких экологических стандартов, рекультивирует свои леса и борется с изменением климата, принимая амбициозные программы снижения выбросов СО 2 , чтобы стать полностью углеродно-нейтральной к 2050 году.

Бразилия не может похвастать тем же, а президент Жаир Болсонару скандально известен своими антиэкологическими заявлениями, что сделало его легкой мишенью для европейской критики.

17 ноября 2020 года семь ведущих французских ритейлеров — Carrefour, Casino, Auchan, Lidl, Metro, Système U, Mousquetaires и Leclerc — подписали соглашение о прекращении поставок в свои магазины продукции, выращенной с использованием сои, поставляемой из регионов с активной вырубкой лесов. Если соглашение будет исполняться, это нанесет удар по импорту бразильской сои, которая составляет 90% от общего уровня потребления сои французским агросектором.

До 2023 года Париж предоставит своему агропромышленному сектору транш в 100 млн евро. Эти деньги будут направлены на расширение посевов сои во Франции. Размер посевных площадей к 2030 году должен увеличиться в пять раз — с 400 тысяч до 2 миллионов гектаров.

Вице-президент Бразилии Амилтон Моуран в ответ обвинил президента Франции в незнании географии производства сои, большая часть которой производится не в Амазонии, а в бразильской саванне — серраду. По его словам, Франция проводит протекционистскую политику, чтобы обеспечить интересы собственных фермеров за счет бразильских.

Brazilian Vice President Hamilton Mourão on Wednesday fired back at French President Emmanuel Macron's criticisms that Brazilian soy is linked to Amazon deforestation, saying the European leader did not understand where most of Brazil's soy comes from.​ https://t.co/Q3ZhSfQkkC

Первоначально протесты фермеров никак не повлияли на действия французских банков. Согласно исследованию Global Witness, BNP Paribas, Crédit Agricole, Natixis и ряд других банков с 2014 по 2019 год вложили около 2 млрд евро в такие сельскохозяйственные гиганты, как JBS, Marfrig, Minerva Foods.

Все три фирмы — JBS, Marfrig и Minerva Foods — являются монополистами на мясном рынке Бразилии. При этом JBS — крупнейший изготовитель мясной продукции в мире. Эти три компании привлекли около 20 млрд долларов инвестиций в свое производство с 2013 по 2019 год. Так, например, в 2019 году банк BNP Paribas открыл для Marfrig кредитную линию на 1,5 миллиарда долларов.

Однако 15 февраля 2021 года крупнейший французский банк BNP Paribas выпустил заявление, в котором обязался прекратить финансирование фирм, производящих или закупающих сою и мясо на территориях, где уничтожали леса Амазонии.

От всех своих клиентов банк будет требовать полной отчетности о происхождении сои и мяса.

#BNPPGroup To fight against deforestation in the Amazon and the Cerrado regions in Brazil, we are strengthening our policy and defining restrictive criteria to accelerate the progress of our customers producers, meat conditioners and traders. pic.twitter.com/8p2yvHQRdw