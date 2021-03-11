Лариса Гузеева стала членом жюри нового шоу о TikTok

Москва, 11 марта. Актриса и ведущая шоу «Давай поженимся!» Лариса Гузеева решила попробовать себя в новой роли. Она станет членом жюри нового шоу о сервисе просмотра коротких видео TikTok.

Проект, получивший название «ТикТок Талант», будет выходить на канале «Пятница!» с конца марта. Компанию Гузеевой в жюри составят певец Дима Билан, а ведущими шоу станут Регина Тодоренко и блогер Роман Каграманов. Кроме того, оценивать участников будут популярные TikTok-блогеры, имена которых пока не называются.

«Сегодня хайп пытаются выдать за талант. Между двумя этими понятиями пропасть. Я буду пытаться разглядеть все-таки талант», — отметила Гузеева.

По мнению актрисы, шоу «ТикТок Талант» поможет зрителям узнать больше о жизни современной молодежи. Новый проект настолько вдохновил 61-летнюю артистку, что она задумалась о создании аккаунта в TikTok.

Лариса Гузеева недавно назвала ошибку, которую считает главной в своей жизни. Ведущая «Давай поженимся!» жалеет, что родила лишь двоих детей. Сейчас актриса хотела бы иметь целых десять наследников.