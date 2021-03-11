Путин: 2020 год стал худшим для экономики со времен Второй мировой

Москва, 11 марта. Президент Российской Федерации Владимир Путин оценил влияние коронавирусного кризиса на глобальную экономику в ходе совещания о мерах по повышению инвестиционной активности.

Прошедший год из-за коронавирусной пандемии оказался наихудшим для мировой экономики после Второй мировой войны, считает российский лидер. Он добавил, что ВВП планеты за этот период уменьшился на 3,5%.

«Причины объективные», — сообщил Путин.

В их числе глава государства назвал эпидемиологическую ситуацию и введение ограничений из-за COVID-19. Эти меры, в свою очередь, оказали негативное влияние как на предпринимательство, так и на экономическую динамику в целом.

Президент России также заявил, что российская экономика смогла преодолеть спад на фоне пандемии. Меры поддержки в этот период — как по бюджетной линии, так и по линии денежно-кредитной политики — отмечают рекордные объемы, сообщает Федеральное агентство новостей.