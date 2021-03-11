Анатолий Вассерман раскрыл истинных правителей США

Американские IT-гиганты даже не скрывают, что используют свои ресурсы для влияния на политическую жизнь — как в самих Штатах, так и во всем мире. Об этом в беседе с ФАН рассказал журналист и политический консультант Анатолий Вассерман.

Эксперт назвал ряд компаний, обладающих, по его мнению, колоссальной властью над рядовыми гражданами.

«Посмотрите, какую роль в предвыборной кампании сыграли основные американские сетевые гиганты — Google, Facebook, Twitter. Например, руководство Google, в общем-то, и не скрывает, что сознательно меняет способы сортировки найденной по какому-то запросу информации так, чтобы на первых местах оказывались данные, соответствующие их политическим убеждениям», — сказал публицист.

Вассерман привел конкретный пример того, как именно бизнесмены влияют на политические процессы.

«В 2015-2016 годах по запросу «Трамп» на первых местах оказывались всякие негативные сообщения о нем. В то же время по запросу «Клинтон» — появлялись позитивные. Это не отрицалось и не скрывается по сей день. Согласитесь, что, с одной стороны, руководство Google не проходило через так любимую в США процедуру выборов, а с другой стороны — оно очень повлияло на общественное мнение. Twitter — тот вообще заблокировал аккаунты не только самого Трампа, но и многих тысяч его сторонников», — пояснил журналист.

Он отметил, что существование таких могущественных групп влияния не особо относится к превозносимой в Штатах демократии.

«Вот вам структура не избранная, не афиширующая свою политическую позицию, но, несомненно, очень влияющая на положение дел в стране и в мире», — резюмировал политический консультант.

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