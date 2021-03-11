Военный эксперт рассказал, когда ВСУ атакуют Донбасс, и кто защитит мирных жителей

Санкт-Петербург, 11 марта. Когда начнется новая эскалация гражданской войны в Донбассе, как Россия защитит мирных жителей и в каком случае граница ДНР и ЛНР пройдет по Днепру, рассказал военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

«Вопрос гражданской войны в Донбассе относится к самым актуальным и горячим на данный момент, потому что СМИ на Украине уже объявили о начале боевых действий. Начало назначено на 15 марта. А для того, чтобы прикрыть эту операцию, видимо, делается фальш-операция — подтягиваются войска к крымской границе. Однако главный вопрос в данной ситуации – как поведет себя Россия?» — заявил Виктор Баранец.

По его словам, ни у кого не должно быть сомнений, что в руках донецких и луганских ополченцев будет достаточно оружия и боеприпасов. В случае массовой гибели жителей ДНР и ЛНР российская армия выступит в их защиту, заявил военный эксперт.

«Я предполагаю, что для [Владимира] Зеленского атака Донбасса может закончиться границей по Днепру. А я не исключаю, что, возможно, украинские националисты потеряют всю страну», — сообщил журналист.

Открытая военная помощь Донбассу вызовет новый вал санкций, заявил эксперт.

«Об этом Киев только и мечтает, так как потом и НАТО, и США, и Евросоюз будут кричать, что Россия вмешалась в конфликт», — сказал Виктор Баранец.

Но, по его словам, Россию не испугают новые санкции, потому что у страны есть конкретная цель — погасить разгорающуюся гражданскую войну в Донбассе. И российские войска могут выступить в качестве миротворцев, которые принудят националистов к миру, подытожил военный эксперт.

Ранее Журавко назвал признаки подготовки Зеленского к войне в Донбассе.