Бабкина поделилась семейным рецептом блинов и призвала россиян отмечать Масленицу

Москва, 11 марта. Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина на протяжении трех лет является лицом Масленицы в подмосковной деревне Захарово. Певица рассказала о планах на праздник в 2021 году.

Бабкина в детстве очень любила праздновать Масленицу. По ее воспоминаниям, раньше народные гуляния были масштабнее, блины пекли в каждом доме, а молодежь сама с удовольствием предавалась таким весенним традиционным забавам, как хороводы и сжигание чучела.

Народная артистка обещает подобрать для выступления легкие для запоминания песни. Развлекательная программа публичного празднования Масленицы в Захарово включает в себя кулачные бои, конкурсы на скоростное поедание блинов и прыжки через скакалку.

Бабкина в беседе с порталом «360» поделилась семейным рецептом блинов. По ее словам, главный секрет блюда заключается в приготовлении на раскаленной чугунной сковороде.

«Я добавляю кефир, безглютеновую муку, как следует взбалтываю. Добавляю чуть-чуть ванильного сахара, чуть-чуть соли, символически обычного сахара — вроде бы есть, а вроде бы нет. Все это взбалтываю», — рассказала певица.

К празднованию Масленицы подготовились и в Иркутске. В городе пройдут 60 мероприятий, приуроченных к этому празднику. Развлекательная программа начнется 14 марта, а центром празднования станет площадь у дворца спорта.