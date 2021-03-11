Продюсер фильма «Пальмира»: Это притча о человеке, отдавшем все для спасения дочери

К созданию фильма «Пальмира», который выходит в российский прокат 11 марта, режиссера и продюсеров подтолкнула история российской студентки Варвары Карауловой, сбежавшей в Сирию на сторону террористов. Однако кинокартина вовсе не пересказывает реальную историю. Об этом в эксклюзивном интервью ФАН рассказал продюсер и композитор Андрей Сигле.

— Андрей, фильм «Пальмира» — художественный, но основан ли он на реальных событиях?

— «Пальмира» — это не название города, это название мечты, название некоего культурного образа. Была такая история с девушкой по имени Варвара Караулова, которая, насколько я помню, убежала в Сирию. Как оказалось, она была завербована террористами, потом ее долго пытались вернуть, а она опять туда сбежала. Это, конечно, не единичная история. Она и подтолкнула к созданию фильма.

Мы не пересказываем реальную историю. Это кинодрама: бывший военный врач, рядовой учитель в дагестанском селе узнает, что его единственная дочь не учится в московском вузе, а находится в Сирии. Он собирается и идет вызволять ее оттуда. Об этом наше кино, наша притча — длинная, трудная дорога человека, который отдал все, чтобы спасти свою дочь. «Пальмира» в данном случае — разрушенный культурный объект, разрушенные человеческие связи, разрушенные человеческие судьбы.

— В «Пальмире» вы выступаете продюсером и композитором. Как родилась идея фильма?

— Это была удивительная история, написанная моим другом и давнишним коллегой, учеником Андрея Тарковского, киносценаристом Константином Лопушанским, и она мне очень понравилась. Воплотил ее в жизнь режиссер Иван Болотников. Мне показалось, что она ностальгически напоминала фильм «Александра», который мы делали с Александром Николаевичем Сокуровым. Если вы помните, там Галина Вишневская играла роль бабушки военнослужащего. Вот так все связалось и переросло в уверенность, что это будет интересное, актуальное кино.

— В реальной истории девушка влюбилась в боевика-террориста, эта тема присутствует в фильме?

— Нет, такой темы у нас нет. Замысел был в том, чтобы показать, что зло находится вокруг нас, влияет на нашу жизнь, оно не так далеко, оно совсем рядом. Мы не должны забывать, что проблема терроризма может коснуться завтра любого из нас.

— Есть ли в фильме батальные сцены?

— В картине есть и батальные сцены, но их не много. Мы снимали в Сирии, в Дагестане, в Санкт-Петербурге — география достаточно широкая. Красивая природа на фоне человеческой трагедии, вернее, человеческая трагедия на фоне безумно красивой природы. Я уверен, думающий зритель оценит эту картину и масштабность съемок.

— Много ли в этом фильме музыки и какая роль ей отведена?

— Да, музыка достаточно часто звучит в картине. Есть такой прием в киномузыке — монотематизм, когда одна тема, как некая единая мысль главного героя, сопровождает его везде и помогает ему сосредоточится. В картине этот прием применен. В основном, вся музыка оркестровая. А в финале картины исполняется песня на аварском языке. У нас играет замечательный венгеро-немецкий актер Геза Морчани, лауреат «Серебряного медведя» Берлинского кинофестиваля — человек, который влюбился в Дагестан, влюбился в эту картину и очень четко и тонко поймал дух, необходимый нам в фильме.

— Почему выбор режиссера фильма пал на Ивана Болотникова?

— Это вторая его картина, он документалист и свой первый фильм «Хармс» тоже снимал на нашей киностудии. Собственно, я доверил Болотникову фильм, поскольку это была его идея — снять такую картину. Мы подкорректировали сценарий. Менялись актеры, места съемок, детали сюжета, но в результате мы пришли к пониманию.

— Чего вы ожидаете от проката?

— Фильм выходит в прокат в 35 городах России, сделано около 50 копий — нельзя сказать, что это какие-то рекордные цифры. В производство фильма, помимо собственных средств, вложены деньги, полученные от Госкино. Большое спасибо, что Министерство культуры нас поддержало.

— Будет ли картина показа в Сирии?

— Поначалу с нами работала сирийская группа, которая помогала нам с выбором актеров. Вместе с нами начинала эту картину замечательная сирийская актриса, звезда арабского мира, но на каком-то этапе мы разошлись в видении. Мы считали, что надо сосредоточиться на главном герое и личной истории, а коллеги хотели развернуть сюжет в сторону страданий сирийского народа. Но расстались мы друзьями. Они видели картину, и она им очень нравится.

Группа летала в Дамаск на выбор натуры. Нас с большой теплотой везде принимали, помогали, министр культуры Сирии нас принимал. В Дамаске очень хорошо относятся к русским. В фильме «Пальмира» мы говорим о ценностях человеческой жизни. Это ни в коем случае не военная операция — просто судьба семьи в ужасных обстоятельствах.