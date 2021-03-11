Житель Ижевска изнасиловал подругу за нежелание впускать его в квартиру

Ижевск, 11 марта. Пьяный 40-летний мужчина изнасиловал знакомую, отказавшуюся впустить его в квартиру. Полиция задержала его по горячим следам.

По версии следствия, несколько дней назад подозреваемый пришел в гости к 33-летней подруге для совместного распития алкогольных напитков. В какой-то момент гость отправился в магазин, а женщина не захотела впускать его обратно и заперла дверь.

Тогда разъяренный ижевчанин сломал замок, ворвался в квартиру и изнасиловал хозяйку. Пострадавшая обратилась в правоохранительные органы. Нападавшего оперативно задержали и доставили в участок. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Удмуртии.

На западе Москвы задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании знакомой девушки в квартире. Возбуждено уголовное дело, обстоятельства произошедшего выясняются, сообщало РИАМО.