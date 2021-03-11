СК проверяет обстоятельства гибели двоих детей при пожаре в ХМАО

Ханты-Мансийск, 11 марта. Следователи начали проверку по факту гибели двоих детей в Сургуте. Их тела нашли во время тушения пожара в жилом доме.

Огонь охватил один из жилых домов по Брусничной улице. Прибывшие на место ЧП спасатели приступили к ликвидации пожара. Через некоторое время они наткнулись на тела двоих детей. При осмотре на трупах ребят не было зафиксировано следов насильственной смерти. Предполагается, что они задохнулись угарным газом. Точная причина смерти детей будет известна после проведения экспертизы.

В настоящее время правоохранители выясняют обстоятельства и причины случившегося, пишет URA.RU. Также в ходе разбирательства планируется определить степень ответственности матери детей, которая оставила их без присмотра.

На Сахалине пожар в жилом доме унес жизни троих детей из неблагополучной семьи, сообщал ФАН. Во время трагедии они были без присмотра.