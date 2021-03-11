Киев, 11 марта. Украинские войска продолжают приближаться к линии разграничения на Донбассе. В регионе за короткий срок существенно выросло количество представителей ВСУ, и появились новые виды вооружения, запрещенные Минскими соглашениями, пишет «ПолитПазл».

По данным китайского издания Sohu, на юго-востоке Украины были замечены несколько десятков западных снайперов, вооруженных новейшими иностранными винтовками.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что ВСУ готовятся к активному наступлению на позиции военнослужащих ДНР и ЛНР. Очевидным является тот факт, что самостоятельно Киев не мог решиться на такой шаг. С большой долей вероятности Киев действует по указке Вашингтона, который в очередной раз хочет использовать военные действия в Донбассе как возможный рычаг давления на Россию.

По данным «ПолитРоссии», ссылающейся на Sohu, самая главная цель для США — сорвать строительство «Северного потока — 2». Для ее достижения американцы готовы пожертвовать сотнями человеческих жизней.

Очевидно, что газопровод «Северный поток — 2» чрезвычайно важен для России. Его блокировка крайне нежелательна для России.

«Если в Донбассе возобновится конфликт, то американцы воспользуются этим для решения своих задач», — значится в статье китайских аналитиков.

В Sohu уверены, что американцы полны решимости заманить Россию в западню, дабы поставить ей ультиматум. Возобновление боевых действий в Донбассе не должно быть допущено. Для этого Москве нужно приложить массу усилий и довести до завершения важнейший экономический и политический проект.

Ранее ФАН писал о том, как Госдеп подтвердил намерение заблокировать «Северный поток — 2».