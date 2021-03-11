Киев, 11 марта. Украина так же, как и США, не разделяет радости от строительства газопровода «Северный поток — 2». Ввод проекта в эксплуатацию станет началом конца для украинской ГТС и полностью уничтожит все надежды Вашингтона о захвате европейского газового рынка при помощи своего СПГ, сообщает «ПолитПазл».

Несмотря на то, что российско-германский проект практически завершен, американцы каждый день пытаются остановить его, придумывая все новые и новые санкции.

Но даже пропаганда «энергетической безопасности Европы» не дает США существенных дивидендов. Главную роль в этом вопросе отвели Украине. Сегодня очень популярно мнение, согласно которому американское руководство разрешило Киеву возобновить боевые действия в Донбассе. Сделано это с расчетом на то, что Москва выступит на защиту сотен тысяч своих граждан, проживающих в регионе, и таким образом даст повод для новых санкций. У Украины же здесь свои причины пойти на такой шаг, сообщают «Народные новости».

«Это обострение нужно для того, чтобы сыграть в ту игру, которая сейчас идет между Западом и Россией. После прихода к власти Байдена Украина пытается себя идентифицировать с Западом, который недоволен Россией», — объяснил Михаил Погребинский.

Ранее аналитики оценили реакцию рубля на возобновление боев в Донбассе. Уровень потребления нефти был больше, чем его производство, что привело к быстрому сокращению запасов, это не дает ценам серьезно снижаться.