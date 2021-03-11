Американским школьникам запретят говорить «мама» и «папа»

Нью-Йорк, 11 марта. Борьба с гендерными стереотипами с США набирает обороты. Теперь учителя младших классов обязаны «побуждать» детей отказываться от гендерно-стереотипных слов «папа» и «мама».

Руководство частной церковной школы на Нью-Йоркском Манхэттене обяжет учителей перестать использовать выражения «мама», «папа», «традиционная семья» и «настоящие родители» для повышения инклюзивности учебного процесса и недопущения ошибочных высказываний в адрес учеников, воспитанных в семьях членов ЛГБТ-сообщества.

Родители, дети и преподаватели получили 12-страничное руководство со списком слов, которые с моменты вступления распоряжения в силу будут «нежелательны к употреблению». Как объясняет само руководство, таким образом учебный процесс будет нести в массы миссию о приучении детей к идеям инклюзивности с самого младшего возраста.

Руководство предлагает использовать вместо «мама» или «папа» обезличенное слово «родитель» или же «опекун», а также «Семья».

«Семьи формируются по-разному. В церковной школе Грейс мы перешли на более инклюзивный язык, который должен отражает это разнообразие. Мы должны отказаться от предположений и допущений, с кем живут дети, кто о них заботится, спят ли они каждую ночь в одном и том же месте, видятся ли они со своими родителями и тому подобное», — говорится в заявлении руководства школы.

Также руководство затрагивает вопросы сексуальной ориентации, пола и расовой принадлежности школьников и родителей, учит педагогов задавать детям и их представителям наиболее правильные и неоскорбительные вопросы.

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