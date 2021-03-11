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Клип Манижи Russian Woman для Евровидения набрал миллион просмотров на YouTube

Видеоклип Манижи Russian Woman для Евровидения набрал миллион просмотров на YouTube

Москва, 11 марта. Клип певицы Манижи Сангин «Русская женщина» (Russian Woman) набрал на официальном канале международного конкурса песни «Евровидение» на видеохостинге YouTube первый миллион просмотров, в чем убедился ФАН. Видео занимает 3-е место на вкладке «В тренде».

29-летняя уроженка Душанбе стала победительницей национального отбора, который проходил 8 марта в прямом эфире Первого канала. Она будет представлять Россию на юбилейном, 65-м по счету, вокальном конкурсе — он состоится с 18 по 22 мая в Роттердаме (Нидерланды).

Манижа выиграла соперничество у группы Therr Maitz (с песней Future is bright) и дуэта #2Маши (Bitter words).

«Для меня участие в Евровидении — это великая возможность поговорить с миром о том, что для меня действительно важно, — призналась она. — Я таджичка, но Россия приняла и вырастила меня. Я хотела бы, чтобы мир увидел нашу страну такой, какой ее знаю я: щедрой, открытой, яркой, ни на что не похожей».

Манижа российская певица, независимый музыкант, автор и исполнитель, режиссер музыкальных клипов, общественный деятель в области борьбы против домашнего насилия, с 2019 года — амбассадор благотворительного фонда «Подари жизнь», а с 2020-го — посол доброй воли ООН по делам беженцев.

Клип Манижи Russian Woman для Евровидения набрал миллион просмотров на YouTube

«Русская женщина» — песня о трансформации самоощущения женщины за последние несколько столетий в России, — сказала Манижа. — Российская женщина прошла удивительный путь от крестьянской избы до права избирать и быть избранной (одной из первых в мире), от фабричных цехов до полетов в космос».

По словам певицы, русская женщина «никогда не боялась противостоять стереотипам и брать ответственность на себя».

«Это и стало источником вдохновения для написания песни, — пояснила Манижа. — По стечению обстоятельств, та родилась 8 марта 2020 года на гастролях, но впервые я исполнила ее лишь спустя год».

Отметим, что в прошлом году Россию на Евровидении должна была представлять группа Little Big — с песней UNO, клип на которую стал самым популярным видео на официальном канале музыкального конкурса в Youtube за всю его историю — более 190,5 миллиона просмотров.

Ранее свое мнение об участниках Евровидения высказал известный российский писатель и публицист Дмитрий Пучков (Гоблин).

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