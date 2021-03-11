Сегодня, 11 марта, журналисты Bellingcat сообщили, что Окружной суд Амстердама вынес решение в их пользу по иску к РИА ФАН. Редакция Федерального агентства новостей расценивает решение нидерландского суда как наспех организованную провокацию и акт давления на российских журналистов, выполняющих свою работу по информированию населения РФ.

Заседание суда проводилось с нарушением прав ответчика: Федеральное агентство новостей не получило от суда никаких документов о назначении дела, вследствие чего было лишено права на защиту. Более того, следует отметить, что ФАН получил лишь претензию от имени Bellingcat, как потом выяснилось, доставленную уже после начала судебного разбирательства. Непрозрачность процесса, фактическое лишение ФАН права представить имеющиеся у него доказательства дают повод сомневаться в желании получить объективное решение суда.

Полагаем, что решение Bellingcat обратиться именно в нидерландский, а не российский суд можно объяснить желанием получить необоснованное решение, но никак не стремлением получить справедливое разбирательство. Это, скорее всего, способ попробовать продемонстрировать свою невиновность по факту угроз нашим официальным журналистам.

Наши юристы внимательно изучат решение суда, после чего ФАН однозначно будет добиваться пересмотра данного дела и справедливого судебного разбирательства, на котором мы сможем представить все имеющиеся у нас доказательства, подтверждающие корректность и законность опубликованных материалов.

О ТОМ, КАК BELLINGCAT ПЫТАЛИСЬ ПОЛУЧИТЬ ИНФОРМАЦИЮ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФАН, МОЖНО ПРОЧИТАТЬ ТУТ

Вызывает подозрения и тот факт, что о суде стало известно сразу после того, как Федеральное агентство новостей выпустило большое расследование о связи Bellingcat со спецслужбами США.

РАССЛЕДОВАНИЕ МОЖНО ПРОЧИТАТЬ ТУТ

Федеральное агентство новостей считает своим долгом продолжать освещать подноготную журналистов и организаций, осуществляющих подрывную работу против РФ в интересах иностранных правительств и спецслужб. Несмотря на шантаж и угрозы, журналисты РИА ФАН не остановятся и будут искать новые доказательства и свидетельства иностранного вмешательства во внутренние дела России.