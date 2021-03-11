В Минпромторге оценили вероятность введения новых мер по сдерживанию цен

Москва, 11 марта. Вероятность введения новых мер по сдерживанию стоимости продуктовых товаров оценили в Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации.

Заместитель главы ведомства Виктор Евтухов заявил, что соглашения, регулирующие цены на подсолнечное масло и сахар, начали приводить к нарушению сложившихся цепочек поставок. Об этом он сказал в ходе выступления на парламентских слушаниях комитета Госдумы по аграрным вопросам.

«Заключение новых аналогичных соглашений требует макроэкономического анализа среднесрочных и долгосрочных последствий», — пишет «Интерфакс».

Евтухов заявил о необходимости тщательно оценивать возможные результаты и указал, что министерство против регулирования цен государством. Однако представитель ведомства добавил, что у властей сейчас есть механизм введения госрегулирования при условии роста стоимости социально значимых товаров в течение одного месяца более чем на 10%.

Ранее замминистра промышленности и торговли заявил, что в России не ожидается дефицита продуктов питания. При этом рост цен предвидят в пределах прогнозируемой инфляции, передает Федеральное агентство новостей.