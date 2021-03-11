«Русские угрожают всех спасти»: Роман Носиков о страхе Европы перед «Спутником V»

Никогда прежде Россия не представляла собой такую угрозу человечеству, как сейчас.

Раньше в воображении западного человека мы всего лишь врывались в его страну на танках, стреляли в потолок из АК-47, выпивали весь его коньяк, жгли его мебель с гнутыми ножками на площади и фальшиво играли Бетховена на баяне.

Прошло какое-то время, и ситуация трагическим образом поменялась. Нет, русская угроза не исчезла. Просто изменились мы, изменился Запад, а русская угроза трансформировалась до неузнаваемости.

Давайте-ка почитаем заголовки западной прессы.

«Вакцина популизма: почему премьер Словакии стал сторонником российского «Спутника V» («Европейська правда», Украина):

«Словацкий кейс показывает, как российская вакцина становится оружием, которое позволяет европейским политикам-популистам торпедировать политическую стабильность своих стран».

«Чехия — в центре холодной войны. Запад не хочет пускать российскую и китайскую вакцину на рынок ЕС без общих правил» (Lidovky, Чехия).

«Бывший посол Финляндии в Москве: цель предложения России — создать раскол в странах ЕС с помощью Финляндии» (MTV, Финляндия).

«Ханну Химанен называет этот шаг России «многоцелевой ракетой». Он подчеркивает, что Россия предложила Финляндии не вакцину, а лишь технологии по производству вакцины. «Россия делает это не по доброте душевной. В этом жесте — смешение политических и коммерческих мотивов», — уверен Химанен».

«Научный подход для всех!»: союзник Макрона призвал страны ЕС не использовать российскую вакцину» (Daily Express, Великобритания).

Как видно, минули те времена, когда наша Родина угрожала миру армией, танками, ракетами и страшной смертью. Теперь мы угрожаем Европе и Америке учеными-вирусологами и жизнью.

Несколько ранее мы начали угрожать Западу дешевой энергией. Не только газом, но и атомными технологиями. Хотя угроза русскими трубопроводами многим не дает спать.

Итак, Россия угрожает миру атомными электростанциями, вакцинами, газом и СМИ. То есть не нищетой, цензурой и смертью, а достатком, прогрессом, свободой слова и жизнью.

Словом, мы угрожаем не варварством, а цивилизацией. А что же наши оппоненты? Они апеллируют к некой «солидарности» — европейской или общезападной. И с точки зрения этой «солидарности», закупка российской вакцины — это предательство. Хотя западных вакцин явно не хватает, их логистика затруднена из-за трудностей с условиями хранения, а США вообще отказались делиться вакциной с кем-либо до завершения вакцинации у себя.

При этом карантинные меры не только не ослабевают, а, напротив, усиливаются. Третья волна ударила по Европе сильнее, чем вторая. Коронавирус перемалывает европейскую экономику и население. Людей — их надежды, планы, работы. Их жизни и здоровье.

В этих условиях соглашения с Россией — дар Божий. Спасение. Вот только солидарность не дает. Солидарность мешает.

Солидарность требует отказаться от спасения, дара Божьего, жизней людей. Солидарность выше этой ценности, про которую нам рассказывали, что это именно она — уважение к человеческой жизни — и есть основа западной цивилизации. Получается какая-то страшненькая солидарность — со смертью.

Чиновники в ужасе от того, что их могут наказать за недостаточно антироссийскую позицию. Она важнее жизней сограждан, важнее экономики. Политики, пошедшие на закупку китайских и российских вакцин, подвергаются критике и обвинениям в разрушении «солидарности». В предательстве. Ведь они посмели предпочесть жизни граждан своих стран европейскому единству!

…Чтобы получить самый предельный ответ на вопрос «Кто ты?» — нужно задать этот вопрос в предельной форме. «Ради чего ты можешь убить и ради чего ты можешь умереть?»

Так вот, оказалось, что европейская «элита» готова убивать и умирать вовсе не за «слезинку ребенка», не за право «высказать мнение» и не за человеческие жизни. Они готовы жертвовать своими гражданами ради противостояния с Россией. Оказалось, что именно это — центр их идентичности.

Все это уже было. Европа уже принимала спасение из русских рук, которые тогда назывались советскими. Она уже придумала, как так получилось, что русские победили то, что не смогли победить они. А просто «трупами завалили», и все тут. Они уже поняли, почему можно быть неблагодарными за то спасение: их неправильно спасли.

Сейчас, конечно, им будет намного труднее придумывать поводы для неуважения и неблагодарности. Но они обязательно что-нибудь придумают. В конце концов, они же главная цивилизация мира — самая разумная, самая гуманная, с уважением к человеческой жизни и правам.

Куда нам!