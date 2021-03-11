В Госдуме РФ отреагировали на призыв к блокировке Южных Курил

Москва, 11 марта. Первый зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал заявление политолога Акио Каватао о демонстрации возможности блокировки Южных Курил.

По мнению японского эксперта, необходимо пойти на такой шаг, чтобы решить территориальный вопрос с Кремлем, пишет RT.

Комментируя это высказывание, Новиков отметил, что у России создается ощущение прихода очередной волны обострения «проблемы северных территорий». Депутат отметил, что это абсолютно нормальное явление, свойственное японскому политикуму.

«Периодически это случается. Поэтому ничего нового в этой ситуации нет. Российская позиция, в свою очередь, сформулирована, внесены поправки в Конституцию, которые призваны гарантировать целостность российского государства, его территории», — сказал он.

Ранее политолог и экс-дипломат Акио Каватао заявил, что Япония должна быть готова заблокировать проливы между материковой Россией и Южными Курилами, по которым осуществляется снабжение российских островов. Кроме того, политолог рекомендовал запастись терпением для решения этого вопроса, так как необходимо дождаться «снижения национальной мощи» России, сообщил ФАН.