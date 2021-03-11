Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Минздрав Турции вводит новые правила для посещения страны

Минздрав Турции вводит новые правила для посещения страны

Москва, 11 марта. Министерство здравоохранения Турции отменяет требование по заполнению бумажной анкеты по контролю за коронавирусом на всех рейсах в страну, сообщили в ассоциации туроператоров.

Согласно новым правилам, всем прибывающим в Турцию гражданам необходимо за 72 часа до поездки заполнить форму на сайте Минздрава. Распечатанный с сайта документ следует показать сотруднику авиакомпании в аэропорту вылета.

Изменения в порядке получения разрешения для посещения страны начнут действовать с 15 марта. Они не будут распространяться на гостей, следующих транзитом.

Новости партнеров