Минздрав Турции вводит новые правила для посещения страны

Москва, 11 марта. Министерство здравоохранения Турции отменяет требование по заполнению бумажной анкеты по контролю за коронавирусом на всех рейсах в страну, сообщили в ассоциации туроператоров.

Согласно новым правилам, всем прибывающим в Турцию гражданам необходимо за 72 часа до поездки заполнить форму на сайте Минздрава. Распечатанный с сайта документ следует показать сотруднику авиакомпании в аэропорту вылета.

Изменения в порядке получения разрешения для посещения страны начнут действовать с 15 марта. Они не будут распространяться на гостей, следующих транзитом.