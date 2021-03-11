«Оседлал антироссийскую риторику»: в РФ ответили Порошенко об «украинской» княгине Ольге

Москва, 11 марта. Руководитель религиозной редакции «Царьграда» Михаил Тюренков высмеял слова экс-президента Украины Петра Порошенко об «украинской» княгине Ольге.

Политик Незалежной в Twitter опубликовал пост, где заявил, что Россия якобы привыкла навязывать миру «брехню», на самом же деле княгиня Ольга будто бы является прародительницей украинцев. По словам Тюренкова, ему смешно комментировать «исторические познания» Порошенко, точнее — их отсутствие. Эксперт отметил, что у него не поворачивается язык называть Порошенко бывшим президентом Украины, так как он является лишь политическим временщиком.

В последние годы, не имея ничего своего, он просто оседлал антироссийскую риторику и продолжает на ней «кататься». Будучи абсолютным нулем в тех же исторических познаниях. Ну, не нравится тебе российская историография, возьми в руки книги», — посоветовал политику Тюренков.

Эксперт подчеркнул, что первые русские князья действительно правили не в Москве и не Санкт-Петербурге, поэтому смешно это опровергать. Но все же это были русские князья, напомнил историк.

Ранее Порошенко заявил, что, несмотря на старт массовой вакцинации на Украине, многие из жителей страны отказываются прививаться от коронавируса. Причина кроется в используемом препарате, уверен он.