Могила 16-летнего сына обошлась Андрею Разину почти в 3 миллиона евро

Москва, 11 марта. Артист и продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин рассказал, во сколько ему обошлась могила младшего сына Александра, скончавшегося в 2017 году.

Жизнь наследника Разина завершилась, когда юноше было всего 16 лет. Причиной смерти молодо человека назвали проблемы с сердцем, вызванные осложнениями после ОРЗ.

Александра похоронили на Троекуровском кладбище, выделив под могилу внушительную территорию. Здесь покойному сыну Разина установят памятник ручной работы, над которым трудятся российские и итальянские скульпторы и художники. По словам продюсера, монумент будет весить около 300 тонн, а его высота превысит семь метров.

«Могила моего сына стоит почти 3 миллиона евро. Это будет самое крупное сооружение на кладбищах в Европе», — рассказал артист.

Разин добавил, что один лишь фундамент обошелся ему в 1 миллион долларов. Монументом занимается фирма, делавшая памятник артисту балета Рудольфу Нурееву, пишет kp.ru.

Андрей Разин ранее пригрозил Андрею Малахову, который хочет выпустить передачу о продюсере. Артист говорит, что обнародует компромат о личной жизни телеведущего, если программа выйдет в эфир.