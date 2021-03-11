Выбирая мойку высокого давления для личного использования, так просто растеряться. Обилие технических характеристик и разброс цен смутят кого угодно. Но есть верные приметы, которые характеризуют качественную технику и на которые точно можно ориентироваться. И среди этих примет уже нет конкретного бренда.

Времена, когда хорошей мини-мойкой считалась единственная модель единственного производителя, давно прошли. Сегодня в продаже можно найти достойные аналоги. Какие? На что обратить внимание при покупке? И какие мойки высокого давления лучшие в этом году? Отвечаем на вопросы в материале ФАН.

Возможности техники

Основное назначение агрегата — мойка автомобиля. Для этого уже не придется ездить на автомойку, что экономит время и позволяет привести авто в порядок в любой удобный момент. Но кроме того, агрегат можно использовать и для других целей. Он не будет лишним для владельцев дачных домов, частных коттеджей, эллингов на берегу водоема.

Смыть грязь с садовых дорожек, привести в порядок бассейн после зимы, быстро очистить от пыли садовую беседку или скамьи, убрать строительную пыль — все это благодаря мощному потоку воды выполняется быстро и легко. Но чтобы агрегат не разочаровал, выбирать его нужно правильно.

6 признаков, которые характеризуют лучшие мойки высокого давления

Устройства подразделяются на бытовые и профессиональные. Они отличаются мощностью и давлением струи, которую способны создавать. Считается, что профессиональная техника однозначно лучше бытовой, и, если есть возможность купить модель подороже, лучше это сделать.

На самом деле профессиональной мини-мойка называется в том случае, если рассчитана на потоковую работу. В бытовых условиях необходимости использовать агрегат в течение 10-12 часов в сутки не бывает. Потому и необходимости покупать профессиональную технику, которая стоит в разы дороже бытовой, обычно нет. Кроме того, такие устройства предполагают стационарное размещение, и передвигать массивный агрегат по участку будет крайне проблематично.

Поэтому лучше сосредоточиться на оценке технических характеристик моделей, изначально ориентированных на использование в быту. Обратить внимание стоит на следующие особенности.

1. Материал изготовления помпы

Помпа или насос высокого давления — это основной «узел» устройства. Он же наиболее подвержен износу, поэтому материал, из которого он изготовлен, крайне важен.

Головка помпы может быть изготовлена из пластика, и это — самый нежелательный вариант. Каким бы крепким и долговечным ни казался пластик, он обладает неприятным свойством «стареть» со временем и плохо переносит низкие температуры.

Чуть лучше пластика композит. Он устойчивей к перепадам температур, но хрупкий, а потому может разрушиться в результате гидроудара. Более современным и надежным материалом считается силумин. Он легкий, дешевый, но его прочности для работы под высоким давлением не всегда достаточно.

Лучший материал, из которого может быть изготовлена помпа высокого давления, — металл. Обычно производители используют латунь, прочную и устойчивую к окислению. Ее единственный недостаток — массивность, однако по отношению к мини-мойкам серьезный вес, скорее, говорит о достойном качестве агрегата.

Отдельно стоит уточнить, из чего изготовлены поршни насоса. Если производитель даже не указывает это в спецификации, рисковать не стоит. Пластиковые поршни не выдерживают никакой критики. Оптимальный вариант — металлокерамика. Хороши и стальные, они тоже служат верой и правдой годами.

2. Давление

Бытовые модели обладают давлением 110–160 бар. Оптимальным считают диапазон в пределах 140 бар, этого хватит и для ухода за автомобилем, и для уборки садового участка. Есть мнение, что лучше выбирать агрегат «с запасом» по давлению, например, выбрать модель, способную выдавать 160 бар, и использовать ее возможности на две трети и тогда устройство прослужит дольше.

Официальной статистики по этому поводу нет. А потому покупать устройство «с запасом» на всякий случай вряд ли целесообразно.

А вот купить мойку с регулятором давления однозначно хорошая идея. Не всегда для мытья автомобиля нужна самая мощная струя. Если авто лишь припылилось, можно обойтись потоком средней интенсивности. На моторесурсе это никак не отражается, а воду экономит серьезно. Удобно, когда регулятор давления установлен на ручке.

3. Мощность двигателя

А вот здесь точно «экономить» не стоит. Чтобы устройство выдавало водяную струю давлением в 160 бар, мощность его двигателя должна составлять минимум 2700 Вт. Если производитель заявляет меньше, значит, и высокого давления не будет.

Кроме того, чем меньше мощность двигателя, тем чаще потребуется делать перерывы в работе, чтобы дать устройству возможность «отдохнуть».

4. Функция автоотключения

Еще одна полезная опция, которая продлевает жизнь агрегату и помогает экономить электроэнергию. Если мойка не используется в течение нескольких минут, она отключается в автоматическом режиме.

5. Наличие встроенного фильтра

Нередко продавцы утверждают, что отсутствие встроенного фильтра в автомойке вовсе не проблема, ведь можно купить внешний и установить его перед входным штуцером. Однако внешний фильтр работает лишь на «грубую» очистку, мелкодисперсные загрязнения он не удаляет.

Взвешенные частицы ускоряют износ рабочих элементов насоса. Для очистки воды от опасных частиц нужен «тонкий» фильтр, а такие предусматривают только в конструкции устройства.

6. Наличие предохранительного клапана

Если он есть, агрегат спокойно переживет любую аварийную ситуацию. При сбое системы защиты ее гидросистема останется неповрежденной.

Самая удобная мойка высокого давления для автомобиля

Удобство использования — еще один момент, который требует внимания. К сожалению, многие «огрехи» производителей становятся понятными только после покупки. Чтобы не разочароваться, выбирайте модель с такими особенностями.

1. Длинный шланг. Чем длиннее, тем лучше. Если в комплектации предлагается шланг длиной до 6 метров, значит, производитель вовсе не заботится об удобстве покупателя. Кроме того, по наблюдениям экспертов, модели с такими короткими шлангами обычно не соответствуют заявленным техническим характеристикам. Длина шланга 8 метров — необходимый минимум. 10-12 метров — еще лучше. Со временем шланг изнашивается, и его приходится менять.

2. Место для хранения шланга. Как производитель продумал этот вопрос? Идеально, если предусмотрено барабанное хранение, но такой вариант обычно характерен для профессиональных моделей. В бытовых может предлагаться специальный внешний держатель, что тоже неплохо. Плохо, когда никакого места для шланга не предусмотрено. В этом случае стоит задуматься о качестве мойки или принять такую конфигурацию как «данность»: при уменьшении габаритов сохранить все удобные опции невозможно.

3. Указание глубины забора воды. Бытовые модели обычно подключают к центральному водопроводу. Но если такой возможности нет, при выборе нужно убедиться, что производителем просчитана глубина забора воды из емкости. Отсутствие этого параметра в спецификации говорит о том, что, скорее всего, пользователю придется применять принцип «сообщающихся сосудов», то есть бак с водой должен находиться выше мойки. Возможно ли будет вообще соорудить такую конструкцию? Ведь если нет, использовать агрегат не получится.

4. Наличие насадок. Мойка высокого давления — это устройство, для которого много насадок не нужно. Поэтому, если производитель предложил целый набор для различных нужд, это просто маркетинговый ход. Вполне достаточно основной насадки и грязевой фрезы. Последняя помогает быстрее справиться с серьезными загрязнениями на кузове автомобиля.

5. Встроенный бак для моющего средства. Конструкция мойки такова, что моющее средство ни в коем случае нельзя заливать в емкость для забора воды. Это может запросто вывести технику из строя. Поэтому моющее средство нужно заливать в специальный резервуар. Удобно, когда он предусмотрен в корпусе устройства. Ведь если его нет, придется подключать забор из дополнительного «ведерка».

6. Система охлаждения двигателя. Она может быть реализована по-разному. Модели высшего ценового сегмента используют водяное охлаждение, среднего и бюджетного — воздушное. В последнем случае агрегат перегревается быстрее и его чаще приходится отключать. Но в любом случае система охлаждения двигателя должна быть. Иначе время его безопасной работы не будет превышать нескольких минут.

Мойка высокого давления — рейтинг 2021

Мы сделали подборку моделей с хорошими отзывами экспертов и покупателей. В рейтинг включены бытовые модели, а также профессиональные агрегаты среднего ценового сегмента.

Karcher K5 Compact

Эта модель — «младшая сестра» профессиональной версии немецкого бренда. От нее мини-мойка высокого давления Karcher отличается более простым дизайном и особенностями насоса. Он создает давление, не превышающее 145 бар, и водяной поток объемом до 500 литров. Профессиональные опции сохранены: есть пеногенератор, в комплекте предусмотрена грязевая щетка.

Из плюсов пользователи отмечают надежность насоса, доверие к бренду и хороший набор аксессуаров. Есть и недостатки: по отзывам, мощность потока воды балансирует «на грани», еще чуть меньше — и его было бы явно недостаточно. Шланг высокого давления жестковат, а качество креплений оставляет желать лучшего, так как выполнено пластиковыми гайками.

Средняя цена 22 499 рублей.

Huter W165-QL

Внешне модель очень похожа на аналог немецкого производителя. И технические характеристики, которые демонстрирует мойка высокого давления Huter, тоже неплохи. Она относится к бюджетному ценовому сегменту, при этом демонстрирует хорошие показатели качества и работоспособности.

Насос выполнен из алюминиевого сплава. Производитель заявляет максимальное рабочее давление в 165 бар, но эксперты советуют не увлекаться работой на предельных «оборотах», а ограничиваться щадящим режимом в 110 бар. Для хранения шланга предусмотрен барабан, что очень удобно. Есть даже пеногенератор, но рассчитывать на него особо не стоит. Пользователи отмечают, что лучше сразу купить другой. Среди недостатков выделяют также короткий и жесткий шланг, но ему также можно подобрать альтернативу.

Средняя цена 11 290 рублей.

Stihl RE 128 Plus

По стоимости модель шведского производства обходит немецкий бренд, но и характеристики тоже опережают конкурента. Насос создает напор в 150 бар, объем перекачиваемой воды достигает 500 литров. Для гибкого и длинного шланга предусмотрена удобная катушка, которой легко пользоваться. Пистолет легкий и эргономичный, его удобно держать в руках.

Из плюсов мини-мойки высокого давления Stihl пользователи отмечают надежность, удобство применения, наличие отсека для хранения насадок, удобные ручки для перевозки и переноски. Претензии к агрегату тоже есть. В первую очередь к пеногенератору, ожидания от которого совершенно не оправдываются. Вместо плотной пены он выдает полужидкую эмульсию. Идеально устройство работает лишь при подключении к водопроводу, если же требуется забор воды из бака, производитель рекомендует использовать дополнительный насос.

Средняя цена 32 990 рублей.

Greenworks G7

От конкурентов модель отличается дизайном. Ее насос выполнен открытым, а потому пользователь при желании может рассмотреть, из чего он сделан. Головка и корпус помпы выполнены из алюминиевого сплава, поршни — стальные. Удобная тележка позволяет легко перемещать мини-мойку высокого давления Greenworks по участку, для шланга предусмотрен внешний держатель. Двигатель довольно мощный, а вот заявленная производительность в 450 литров не впечатляет. Создается ощущение, что производитель изначально «занизил» показатели водяной струи, чтобы исключить работу двигателя на пределе возможностей. Но это значит, что мотор будет работать без перегрузок и «проживет» долго.

Из плюсов пользователи отмечают хорошее качество материалов, приличное давление, удобный шланг — длинный и средней жесткости. Единственный существенный недостаток — габариты устройства. Найти для него место в гараже может оказаться проблематичным. Плюс насадки и трубки нужно накручивать, одним «защелкиванием» они не надеваются.

Средняя цена 20 990 рублей.

BOSCH GHP 5-13 C Professional

Модель профессиональной серии, достоинства которой пользователи оценят и в быту. Мойка высокого давления Bosch заключена в компактный корпус, оснащена мощным двигателем, который формирует напор в 130 бар. Ее насос — латунный, поршни — керамические. Это сочетание, которое способно служить годами без минимального признака износа. Оно же делает компактное устройство массивным, но при этом ему несложно найти место хранения в гараже или хозяйственном помещении.

Запитывать агрегат водой можно из водопровода или емкости. Переносить с места на место вряд ли потребуется: длина шланга 8 метров достаточна для мойки автомобиля. Но вот с хранением шланга и пистолета возникнут сложности: за компактный корпус пришлось расплачиваться отсутствием внешнего крепления. Пеногенератор тоже исключен в целях мобильности.

Средняя цена 35 435 рублей.

Daewoo Power Products DAW-500

Ценник в десятки тысяч рублей смущает многих покупателей. Бюджетную альтернативу можно найти в каталоге корейского бренда. Мини-мойка высокого давления Daewoo выполнена в компактном корпусе и весит чуть более 8 кг. Способна создавать давление до 140 бар, что достаточно, чтобы привести в порядок грязный автомобиль. Для шланга предусмотрен внешний держатель, для перемещения по участку — удобная ручка.

По отзывам пользователей, модель небольшая и мощная для своей стоимости. Напор отличный, его можно регулировать, в комплекте предусмотрены фильтр и насадка фреза. Недостатки — короткий, длиной всего 6 метров, шланг, который кажется совершенно дубовым. От пенокомплекта — никакой пользы, а место крепления шланга выглядит хлипким. Но минусы легко перевешивает привлекательная стоимость модели.

Средняя цена 9990 рублей.

ЗУБР АВД-П195

Заявленное производителем давление водяной струи впечатляет даже среди профессиональных моделей. 195 бар — это более чем много. При этом мойка высокого давления «Зубр» способна прокачивать до 395 литров воды, что говорит об экономии моторесурса. Выполнена в удобном корпусе на колесах, которому можно найти место в любом гараже. Шланг и пистолет компактно фиксируются. В комплектации предусмотрен фильтр грубой очистки, реализована функция автоматического отключения. Преимуществом можно считать и большой, заявленный производителем гарантийный период в 1825 дней. Целых 5 лет — выглядит обнадеживающе.

Пользователи отмечают достойную мощность агрегата, компактность и удобство перемещения при серьезном весе в 21 кг. Недостаток модели — короткий шланг. Его длина — всего 5 метров, а потому стоит присмотреться к альтернативам.

Средняя цена 14 897 рублей.

Bort BHR-2500R-PRO

В названии модели указана отсылка к профессиональной серии. На это и рассчитано высокое давление, которое демонстрирует агрегат. Мини-мойка высокого давления Bort выдает 150–180 бар, однако поток воды — 450 литров, что может оказаться недостаточным для профессиональной автомойки. Для бытового же применения этого хватает, плюс модель привлекательна надежной конструкцией насоса с силуминовым корпусом и металлическими поршнями, удобной конфигурацией. Для хранения пистолета есть разъем на корпусе, шланг наматывается на специальную катушку.

Пользователи отмечают достаточную длину шланга, отличный напор и малый уровень шума во время работы агрегата. А вот сама катушка для шланга совершенно не удобна: сматывать его сложно, разматывать — ничуть не лучше. Недостатком считают и качество самого шланга, а также отсутствие в комплекте пеногенератора. Но за свои деньги аппарат неплохой.

Средняя цена 10 735 рублей.

Elitech М 1500P2

Одна из самых доступных моделей на рынке. Мойка высокого давления Elitech оснащена фильтром тонкой очистки, системой автоматического отключения. Крепление шланга и пистолета на корпусе, колесики позволяют легко перемещать агрегат по участку. Производителем изначально заявлены средние технические характеристики: давление — до 100 бар, расход воды — до 330 литров в течение часа. Ее мощность невелика, потому ожидать от агрегата продолжительной работы или внушительного потока воды не стоит. Хотя, по отзывам пользователей, его вполне достаточно для повседневного ухода за авто.

Из плюсов отмечают стоимость, компактность, регулировку напора струи. Огорчают «расходники»: шланг короткий и жесткий, а пеногенератор советуют сразу выбросить. Гарантия на агрегат — всего один год.

Средняя цена 6280 рублей.