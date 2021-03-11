Принц Уильям прокомментировал заявление о расизме в Букингемском дворце

Лондон, 11 марта. Внук королевы Великобритании Елизаветы II принц Уильям прокомментировал информацию о расизме в Букингемском дворце. Его слова приводит издание Reuters

Принц подчеркнул, что пока не общался со своим братом принцем Гарри после скандального интервью Опре Уинфри, но обязательно сделает это.

Несколько дней назад принц Гарри и его супруга Меган Маркл дали откровенное интервью американскому телеканалу CBS, в котором раскрыли истинные причины своего отъезда из Букингемского дворца. Герцогиня Сассекская призналась, что подвергалась травле во дворце. В том числе на почве расизма - многих интересовало, насколько темный родится у нее первый ребенок. Кроме того она заявила, что даже пыталась совершить самоубийство.

Спустя время французский карикатурный еженедельник Charlie Hebdo выпустил номер, на его обложке изображена британская королева Елизавета II, которая душит ногой Меган Маркл.