ВОЗ сообщила об улучшении ситуации с COVID-19 в России

Москва, 11 марта. Эпидемиологическая ситуация, складывающаяся в России, немного улучшилась. Об этом сообщила представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.

По ее словам, во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отметили маленькое улучшение ситуации с коронавирусом как в России, так и во всем мире. Об этом Вуйнович рассказала во время круглого стола «Женщины на руководящих позициях: достижение равного будущего в мире COVID-19».

Однако текущая обстановка продолжает оставаться тревожной на фоне появления новых штаммов, циркулирующих в мире. Представитель ВОЗ добавила, что подобное требует постоянного внимания и гибкости системы.

ФАН ранее выяснил, какой опыт почерпнула Россия за период пандемии, которая длится уже целый год. Так, сложившаяся ситуация не только не сломила страну, но и показала эффективность в борьбе с инфекцией.